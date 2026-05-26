El Real Madrid celebrará sus elecciones a la presidencia el domingo 7 de junio

La Junta Electoral del Real Madrid ha anunciado que las elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva del club, las primeras en 20 años, se celebrarán el domingo 7 de junio en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos a dirigir la entidad en los próximos cuatro años.

Este martes, la Junta Electoral, presidida por José Manuel de Carlos, proclamó como "candidaturas válidas" las encabezadas por el hasta ahora presidente, Florentino Pérez -socio nº 1.484-, y por el empresario alicantino Enrique Riquelme -socio nº 41.736-.

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Las votaciones se celebrarán el domingo 7 de junio entre las 9.00 y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, donde quedarán instaladas las mesas electorales.

En anteriores procesos electorales, los socios habían acudido a votar al Estadio Santiago Bernabéu, pero la visita a Madrid del papa León XIV, que celebrará en el recinto un encuentro multitudinario, han hecho descartar esta opción.

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De esta manera, el club blanco celebrará elecciones a la presidencia por primera vez en 20 años, después de que en las convocatorias de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025 solo se presentase Florentino Pérez.

La última ocasión en la que los socios madridistas pudieron votar fue en el verano de 2006, después de que precisamente Florentino Pérez presentase su dimisión. En aquella convocatoria, ganó Ramón Calderón, que logró imponerse a Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios y Arturo Baldasano.

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