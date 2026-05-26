Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Amércias si gana

Washington, 26 may (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro prometió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, que Brasil se adherirá al Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por Washington, si gana las elecciones de octubre.

En una rueda de prensa, Bolsonaro reveló que pidió a Trump designar "cuanto antes" como grupos terroristas a las organizaciones brasileñas PCC y Comando Vermelho, una medida a la que se opone el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por considerar que vulneraría la soberanía del país.

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El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) permaneció más de una hora y media en el complejo de la Casa Blanca, aunque no precisó cuánto tiempo estuvo con Trump, con quien se fotografió en el Despacho Oval.

El senador subrayó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño en pleno año electoral, lo que, a su juicio, demuestra el "aprecio" que le tiene a él y a Brasil.

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Afirmó que lo primero que Trump le preguntó fue por el estado de su padre, un aliado ideológico del líder estadounidense condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Bolsonaro prometió que, si gana las elecciones, "Brasil va a integrar el Escudo de las Américas", del que forman parte gobiernos de derecha de la región como la Argentina de Javier Milei o El Salvador de Nayib Bukele, para formar "una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado".

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El senador defendió que Estados Unidos designe a grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, pero negó que ello abra la puerta a un posible ataque militar de Washington en territorio brasileño y aseguró que "esto está fuera de la mesa".

También reivindicó que Brasil, con grandes reservas de minerales críticos sobre los que Washington tiene un gran interés, debe ser una "alternativa" al monopolio que China ejerce sobre ese sector.

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El senador, de derecha, buscó con este encuentro impulsar su candidatura tras la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado bajo sospecha de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, lo que ha lastrado su apoyo en las encuestas frente a Lula, quien busca su reelección.

La familia Bolsonaro comparte afinidad ideológica con Trump, quien intentó influir sin éxito en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro mediante la imposición de altos aranceles a las importaciones brasileñas, medida de la que posteriormente se retractó tras negociar con el Gobierno brasileño.

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El viaje de Bolsonaro se produce después de que Lula se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, un encuentro que ambos líderes calificaron de positivo. EFE

(foto)(video)

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