Elecciones primarias de Texas se retrasan por error en sistema de registro

Austin, 26 may (EFE).- Los centros de votación del condado de Fort Bend, una región de aproximadamente 958,000 habitantes, ubicada en las afueras de Houston, Texas, reanudaron operaciones este martes tras una interrupción de aproximadamente dos horas causada por un error en el sistema de registro de votantes, en medio de las elecciones primarias de segunda vuelta del estado.

Según informaron medios locales, la falla estuvo relacionada con el sistema de verificación de identidad de los votantes, y no afectó las máquinas de votación ni los sistemas de conteo de boletas.

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El administrador electoral del condado, Chase Wilson, explicó a la cadena KPRC que "se cargó un archivo defectuoso y el sistema de votación electrónico se cerró temporalmente", aunque subrayó que "la integridad de la elección no se vio comprometida".

El problema fue resuelto parcialmente alrededor de las 5:07 p.m. hora local, y las autoridades instaron a los votantes que no pudieron sufragar durante la interrupción a regresar a los centros electorales.

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Durante la interrupción, los votantes en múltiples ubicaciones reportaron retrasos, confusión y acceso irregular a la opción de boletas provisionales y las autoridades del condado señalaron que aún trabajan para determinar si se extenderán los horarios de votación en los centros afectados para compensar el tiempo perdido.

Ante la situación, el Partido Demócrata de Texas emitió un comunicado urgiendo a los votantes del condado a permanecer en las filas antes de las 7:00 p.m. y a exigir una boleta regular.

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"Por favor, no abandonen el centro de votación sin votar. Si no se les proporciona una boleta regular, tienen derecho a votar en una boleta provisional", declaró Amanda Lugo, directora de Protección al Votante del partido en un comunicado.

La falla técnica se produjo en el marco de una jornada electoral cargada en Texas, donde republicanos y demócratas celebran este martes sus segundas vueltas primarias para diversas candidaturas al Congreso federal.

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La contienda de mayor perfil es la republicana por el Senado, que enfrenta al actual titular John Cornyn, senador de cuatro mandatos, contra el exfiscal general Ken Paxton, respaldado por el presidente Donald Trump.

En el bando demócrata, el distrito 18 es uno de los más observados, luego de que el rediseño del mapa electoral aprobado por los republicanos estatales a petición de Trump obligara a dos legisladores en funciones a competir entre sí.

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Los texanos también eligen hoy a su comisionado ferroviario, cargo encargado de regular la industria del gas y el petróleo en el segundo estado más grande del país. EFE