Agencias

Un dron del Ejército de Israel realiza un aterrizaje de emergencia por "un fallo técnico"

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Un dron del Ejército de Israel ha llevado a cabo este lunes un aterrizaje de emergencia en el centro del país tras "un fallo técnico", según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), sin que por ahora haya más detalles acerca del incidente.

"Un aparato pilotado por control remoto de las FDI ha realizado hoy un aterrizaje de emergencia en un espacio abierto en el centro de Israel tras un fallo técnico", ha dicho, antes de resaltar que el dron ha sido recuperado por sus fuerzas. "No hay daños ni víctimas", ha señalado en un comunicado.

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El suceso ha tenido lugar apenas unos días después de que otro dron del Ejército de Israel realizara otro aterrizaje de emergencia por un fallo técnico, en esta ocasión en Cisjordania, en medio del aumento de las operaciones de seguridad y los ataques de colonos durante los últimos meses.

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