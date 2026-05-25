Apple prepara iOS 27 con una renovación del panel de control de los AirPods y soporte para servicios como Google Cast

Apple está preparando la próxima versión de su sistema operativo iOS 27, que llegará con soporte nativo para servicios de transmisión de terceros como es el caso de Google Cast, además de un panel de control renovado para los AirPods y mejoras para Genmoji y la generación de imágenes.

Como es habitual, los de Cupertino darán a conocer las novedades de su nueva iteración de sistema operativo para iPhone en el marco de su conferencia anual para desarrolladores WWDC 2026, prevista para celebrarse el próximo lunes 8 de junio.

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En este sentido, previo a la presentación de iOS 27, se ha dado a conocer que Apple planea integrar algunas nuevas características como es el caso del soporte nativo para servicios de transmisión de terceros de cara a cumplir con los requisitos de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea.

Esta novedad permitirá conectar el iPhone con dispositivos como un altavoz o un televisor compatibles con servicios externos, como puede ser Google Cast, en alternativa a AirPlay, y reproducir el contenido deseado, ya sea vídeos o audio, de forma predeterminada.

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Así lo ha compartido el analista y periodista de Bloomberg Mar Gurman, según declaraciones de fuentes relacionadas con la tecnológica, que han detallado que se trata de un nuevo cambio impulsado para satisfacer las demandas de la UE y la DMA, como ya lo fue permitir tiendas de terceros con iOS 17.4.

Por otra parte, Gurman también ha señalado que Apple renovará el panel de control y ajustes de los AirPods en iOS 27, de cara a facilitar la forma de gestionar estos 'wearables', incluyendo las nuevas características que ofrecen, dado que pueden utilizarse como audífono o reconocer los gestos de la cabeza para aceptar o rechazar llamadas y notificaciones.

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Aunque las fuentes no han entrado en detalles, la compañía está renovando el menú de configuración para garantizar que sea más funcional y, por tanto, asegurar que los usuarios puedan configurar sus preferencias de escucha de forma más ágil. Por ejemplo, al disponer de las opciones principales más resaltadas, según el analista. Estos cambios también se aplicarán en iPadOS 27 y macOS 27.

Finalmente, Apple también está introduciendo mejoras para Genmoji e Image Playground que llegarán igualmente con iOS 27, impulsadas por inteligencia artificial. Según ha podido conocer Gurman, estas mejoras estarán impulsadas por los modelos propios de Apple, en lugar de recurrir a modelos de terceros.

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Así, ha añadido que las mejoras incluyen una nueva función de Genmoji que permite sugerir opciones de creaciones de 'emojis' predefinidas, basadas en frases e imágenes frecuentes de la biblioteca de fotos de los usuarios. Igualmente, la herramienta de creación y edición de imágenes Image Playground tendrá una aplicación rediseñada y ofrecerá mejores resultados con mayor calidad.

De hecho, Gurman ya adelantó recientemente que Apple estaba preparando un rediseño de las herramientas de edición de fotografía con el apoyo de la IA, con funciones como 'Extender', 'Mejorar' y 'Reencuadrar'.

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Con todo ello, se espera que el fabricante de iPhone de a conocer al detalle todas estas novedades, junto con otras nuevas funciones para iOS y el resto de sus sistemas operativos, incluido iPadOS, wearOS y macOS, en su conferencia WWDC 2026.