AV. Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en la lista del Mundial sin Huijsen

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estads Unidos, México y Canadá, con la inclusión de Joan Garcia (FC Barcelona) y las novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric Garcia (FC Barcelona).

Además, el técnico riojano ha citado también a los centrocampistas Pablo Páez 'Gavi' (FC Barcelona) y Mikel Merino (Arsenal FC) en una convocatoria sin el central del Real Madrid Dean Huijsen y de la que se ha caído el portero Alex Remiro (Real Sociedad).

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí y Eric García (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Athletic Club).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri y Gavi (FC Barcelona), y Alex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), y Borja Iglesias (RC Celta).

