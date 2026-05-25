Familiares de españoles muertos en naufragio aseguran que la seguridad era inadecuada

Bangkok, 25 may (EFE).- Los familiares de los españoles fallecidos en un naufragio en Indonesia el pasado diciembre subrayaron este lunes que el proceso judicial ha reflejado que "las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos", después de que un tribunal condenara a prisión al capitán y al jefe de máquinas.

"No queremos entrar a valorar las penas impuestas, porque ninguna resolución devolverá a quienes perdimos. Sin embargo, sí consideramos importante dejar claro que, tal y como ha quedado reflejado durante el procedimiento, las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos", dice el comunicado enviado a EFE por los familiares.

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Un tribunal de Indonesia condenó este lunes a 3,5 años de prisión al capitán del barco y a 2,5 al jefe de máquinas por negligencia. Según la investigación, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada.

La familia recibió la sentencia con "una mezcla de emociones", ya que el procedimiento, indica el comunicado, "ha permitido sacar a la luz una serie de irregularidades", y dejó en manos de la Justicia profundizar "en cuestiones relevantes derivadas de la investigación".

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El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles que se dieron por desaparecidos.

Tras 15 días de operativo, los rescatistas recuperaron los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su pareja, Andrea Ortuño, quien sobrevivió al accidente junto a otra hija menor.

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El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas, el capitán, el jefe de máquinas, otros dos tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios.

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El panel de magistrados del tribunal de Labuan Bajo, cerca de Komodo, dijo durante la lectura de la sentencia que la responsabilidad del barco en el momento del accidente seguía siendo del capitán, a pesar de que había pasado los mandos de la nave al jefe de máquinas antes del siniestro.

"El capitán delegó la autoridad de navegación a otra persona. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo suya (...) El capitán está obligado a prevenir o anticipar un riesgo o peligro, no solo a responder ante la situación", apuntó el panel de jueces.

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A finales de marzo, Ortuño declaró por videoconferencia que los tripulantes "nunca socorrieron" a sus hijos y marido fallecidos y que en "ningún momento" los tripulantes les explicaron los protocolos de seguridad, algo que ratificó hoy el tribunal.

"Queremos destacar que, más allá de la dimensión jurídica, la empatía y el respecto hacia las víctimas y sus familias deben seguir ocupando un lugar central", dice el comunicado divulgado hoy. EFE

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(foto)(vídeo)