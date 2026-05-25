Ayaneo anuncia su nueva consola portátil Android con IA que rinde homenaje a la Game Boy

AYANEO, a través de su submarca KONKR, ha anunciado su nueva apuesta como consola portátil Android con KONKR Pocket BLOCK, la cual se caracteriza por ser la primera de bolsillo con inteligencia artificial.

Pocket BLOCK es una nueva consola portátil en formato vertical y basada en Android que se caracteriza por ser un dispositivo con el foco puesto en la personalización.

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Basada en un diseño que rinde homenaje a la Game Boy de Nintendo, se distingue por un lenguaje centrado en lo 'cyber' y en la recreación de una consola portátil en un formato compacto y ligero, como se explica en su página web.

El CEO de la compañía, Arthur Zhang, realizó una retransmisión en directo desde el canal oficial de YouTube en la que hizo una comparativa de la Pocket BLOCK con los anteriores dispositivos lanzados por AYANEO, y mostró las dos versiones en las que será lanzada su nueva consola portátil, una con los tonos clásicos de la Game Boy, y otra en morado con una estética más cyberpunk.

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KONKR Pocket BLOCK se caracteriza principalmente por su formato vertical en un cuerpo más contenido y ligero con estética retro. A diferencia del resto de las portátiles lanzadas por la marca china, no se incluye joystick analógico, y el mando principal es un 'D-Pad' con los botones de acción frontales.

AYANEO no ha dado ningún detalle sobre las posibles capacidades de inteligencia artificial de su nueva consola portátil, aunque desde su web se puede leer que "integrando conceptos y funciones impulsadas por IA, la Pocket BLOCK es una consola portátil Android vertical completamente nueva y un dispositivo de juego portátil altamente personalizado diseñado para la autoexpresión". La marca señala que se revelarán más detalles próximamente.

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La compañía no ha compartido el precio de su nueva consola, aunque al estar bajo la submarca KONKR, se espera que no alcance el de algunas de sus otras consolas portátiles como la Next II, que ya se puede reservar desde este mismo febrero con un precio aproximado de 3.500 dólares (2.938 euros al cambio).

También aprovechó la ocasión para revelar una edición especial de la consola Pocket AIR Mini precargada con títulos de la compañía de recreativas IGS, como fruto de la colaboración con la misma. Sus recreativas no son tan reconocibles como las clásicas Konami, Capcom y SNK, al quedarse principalmente en Asia, pero a principios de los 2000 fueron capaces de competir contra la Neo Geo de SNK o las placas de Capcom.

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