Piel dorada, hidratada y luminosa los 365 días del año: los autobronceadores que transforman la piel con efecto natural

Una piel ligeramente bronceada es más luminosa, suaviza visualmente las pequeñas irregularidades y aporta un aspecto más fresco y descansado. Ahora, conseguir ese efecto favorecedor ya no implica recurrir a largas horas de exposición solar.

Las nuevas fórmulas mejoradas de autobronceadores de Clarins combinan un bronceado progresivo y natural con un extra de luminosidad e hidratación prolongada, dejando la piel más confortable, flexible y radiante durante horas. Un gesto sencillo para conseguir un tono dorado favorecedor durante todo el año, sin exposición solar.

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Gracias a las dos nuevas fórmulas mejoradas de autobronceadores de Clarins podemos lucir un bronceado natural todo el año sin necesidad de tomar el sol.

Los nuevos autobronceadores inteligentes, Gelèe Fraîche Auto-Bronzante Express y Lait Fondant Auto-Bronzant, se van a convertir en nuestros mejores aliados ya que no solo broncean, también aportan 24 horas de hidratación con un resultado uniforme, sin rayas ni matices anaranjados.

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¿Él secreto de sus fórmulas? El exclusivo SelfTan Complex, una combinación de DHA y eritrulosa de origen 100% natural que asegura un bronceado progresivo, natural y duradero. Dos ingredientes que crean lo que todos deseamos: un brillo dorado totalmente natural y uniforme.

LOS AUTOBRONCEADORES DE CLARINS QUE SE CONVERTIRÁN EN TU NUEVO IMPRESCINDIBLE PARA LUCIR EL BRONCEADO PERFECTO

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Por un lado, Gelèe Fraîche Auto-Bronzante Express ofrece un tono radiante visible en tan solo 4 horas con una textura ligera y fresca que se funde en la piel con rapidez, dejando un acabado uniforme y luminoso ¿Lo mejor de todo? Está formulado con un 96% de ingredientes de origen natural.

Lait Fondant Auto-Bronzant es una loción con textura de leche que envuelve la piel aportando confort e hidratación mientras el tono se intensifica de forma gradual. Está formulada con un 90% de ingredientes de origen natural.

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FÓRMULAS ENRIQUECIDAS Y ENVASES FABRICADOS CON PLÁSTICO RECICLADO Y RECICLABLE

Los nuevos autobronceadores Clarins aportan además un beneficio extra de tratamiento: su fórmula enriquecida con extractos bio de aloe vera e higo, hidrata intensamente durante 24 horas* y deja la piel suave, flexible y luminosa.

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Y... ¿cuál es la manera correcta de aplicar estos productos para conseguir el resultado que queremos? Muy sencillo: de manera diaria debemos aplicar la leche o el gel mediante movimientos circulares con la mano sobre la piel previamente exfoliada y, después, lavarse las manos.

Además, con estos dos productos Clarins refuerza una vez más su compromiso responsable ya que los envases han sido fabricados con plástico reciclado y reciclable, conteniendo un 40% de plástico virgen en comparación con el envase anterior. Una manera fácil y rápida de coger el tono que buscamos y lucir nuestra mejor piel independientemente de la fecha del año.

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* Test clínico realizado en 24 voluntarias.