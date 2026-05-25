Netanyahu vuelve a acortar su comparecencia ante la Justicia de Israel por "motivos de seguridad"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a acortar este lunes su comparecencia ante la Justicia en el marco del juicio abierto en su contra por corrupción, el cual comenzó hace ya seis años y cuyas vistas han sido canceladas en numerosas ocasiones ante la supuesta imposibilidad del mandatario de acudir a los juzgados por diversas razones.

Así, su presencia en el tribunal será nuevamente más breve de lo previsto después de que el mandatario alegara "motivos diplomáticos y de seguridad", por lo que en vez de terminar a las 16.00 horas (hora local), tal y como estaba previsto, finalizará a las 13:45 horas, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

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La falta de testimonio por parte del mandatario israelí, que ha dicho en el pasado no poder acudir a este tipo de audiencias por sufrir diversas afecciones pero también por cuestiones de "seguridad nacional", ha alargado significativamente los procesos judiciales que aún sigue teniendo pendientes ante la Justicia.

El periodo de vistas para que declare ante la Justicia comenzó el 10 de diciembre de 2024, cuando un fallo judicial dictaminó que debía prestar declaración a pesar de que sus abogados solicitaban aplazar estas comparecencias al menos hasta marzo de 2025.

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Ahora, está previsto que el plazo para declarar finalice en tan solo dos semanas, por lo que el fiscal Yonatan Tadmor apunta a que el primer ministro podría tener por delante cuatro o cinco días completos de audiencias judiciales por el llamado 'Caso 2000', una de las causas que sigue teniendo pendientes y por la que se le acusa de fraude y abuso de poder.

El mandatario habría propuesto al diario israelí 'Yediot Aharonot' que publicara información favorable a su Gobierno a cambio de sacar adelante legislaciones que favorecieran a dicho medios de comunicación sobre su principal rival, el periódico 'Israel Hayom'.

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Se trata de la primera persona en la historia de Israel en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro y ha sido acusado de pagar sobornos, fraude y abuso de poder en tres casos tras las investigaciones encabezadas por el ahora ex fiscal general Avichai Mandelblit.

La Fiscalía denunció en abril de 2021 un "grave caso de corrupción del régimen" en la primera sesión de la fase de presentación de pruebas en el proceso por corrupción contra Netanyahu, quien ha rechazado los cargos y ha hablado de "caza de brujas" y un "golpe de Estado judicial".

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Sin embargo, el más grave de estos casos es el llamado 'Caso 4000', en el que hace frente a cargos por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable al Gobierno por parte del portal de noticias Walla.