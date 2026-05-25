Periodista mexicana gana premio Breach/Valdez por desvelar violencia sexual en el Ejército

Ciudad de México, 25 may (EFE).- La periodista mexicana Zorayda Gallegos Valle ganó este lunes el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos por el reportaje ‘Violencia sexual en los cuarteles: radiografía de la impunidad’, una investigación que documenta abusos sexuales y estructuras de encubrimiento dentro del Ejército mexicano.

El trabajo, editado por Ignacio Rodríguez Reyna y publicado por Fábrica de Periodismo en alianza con El Universal, fue reconocido en la categoría de Derechos Humanos en el Ámbito Nacional de la octava edición del premio, que honra la memoria de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en 2017.

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El jurado destacó que la investigación visibiliza “una de las formas más silenciadas de violencia dentro de las fuerzas armadas en México” y constituye “un ejemplo de periodismo comprometido con los derechos humanos, la verdad y la justicia”.

A través de testimonios, documentación y una narrativa centrada en las víctimas, el reportaje revela estructuras de impunidad, encubrimiento y miedo que dificultan las denuncias de agresiones sexuales en espacios militares marcados por relaciones jerárquicas de poder.

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“Más allá de documentar casos, la investigación construye una denuncia pública sobre las fallas estructurales que permiten estas violencias”, afirmó Rocío Gallegos, representante del jurado, en un videomensaje.

Al recibir el galardón, Gallegos Valle afirmó que uno de los mayores impactos de la investigación fue que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconociera públicamente la existencia de esta problemática y se comprometiera a atenderla.

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Por su parte, Rodríguez Reyna señaló que el trabajo permitió evidenciar que este tipo de violencia no corresponde a casos aislados, sino a una problemática sistémica dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El premio consiste en 8.000 euros otorgados por la Delegación de la Unión Europea en México, además de un viaje de trabajo a Francia y Suiza para sostener encuentros con representantes de la prensa y organizaciones internacionales de defensa de periodistas y derechos humanos.

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En esta edición, el Premio Breach/Valdez incorporó por primera vez la categoría de Derechos Humanos en el Ámbito Local, con el objetivo de reconocer el trabajo periodístico realizado desde contextos comunitarios, regionales y estatales.

En esta categoría fueron reconocidos Abraham Bote Tun y Javier Escalante por el reportaje ‘Santa María Chi: la lucha maya contra la contaminación, la criminalización y el olvido’, publicado por Disidente Mx.

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“Este reportaje prácticamente salió de nuestros recursos (...) Qué viva el periodismo independiente apegado a derechos humanos, antiracista y antifascista”, afirmó Bote Tun.

El jurado destacó que el trabajo retrata la resistencia de una comunidad maya de Yucatán frente a la contaminación y el abandono institucional, además de reivindicar el valor del periodismo realizado desde las regiones.

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Además, en la categoría de Derechos de la Niñez y Adolescencia, el premio fue otorgado a Valeria Ariñez y Daniel Melchor por el documental 'Ayudantes al Niño: abuso sexual y maltrato en casas hogar', publicado por Quinto Elemento Lab.

El jurado resaltó la capacidad del documental para exponer, desde una narrativa sensible y rigurosa, las violencias y abusos sufridos por niñas, niños y adolescentes en instituciones que debían protegerles.

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Durante la ceremonia, Griselda Triana, integrante del jurado, defensora de derechos humanos y viuda de Javier Valdez, recordó que el premio nació del “fuego, las balas, la sangre y mucho dolor”, y subrayó que no se trata de “un reconocimiento más”, sino de un esfuerzo por mantener viva la memoria de quienes han sido asesinados por ejercer el periodismo en México.

Triana también alertó sobre la persistencia de la violencia contra periodistas en estados como Sinaloa y recordó que, a casi ocho años del asesinato de Javier Valdez, aún persiste la impunidad.

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“Seguimos en espera de justicia y que los autores intelectuales paguen por sus crímenes”, expresó.

Desde el año 2000, la organización Artículo 19 ha documentado al menos 176 asesinatos de periodistas y la desaparición de otros 32 en México. EFE

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