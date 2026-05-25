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Asaltan la casa de un futbolista del Valencia mientras su equipo jugaba contra el Barça

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València (España), 25 may (EFE).- Unos ladrones asaltaron en la tarde-noche del sábado al domingo la casa del jugador del Valencia Largie Ramazani mientras el extremo belga jugaba en Mestalla con su equipo contra el Barcelona, en el cierre de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), según avanzó este lunes Las Provincias.

Fuentes de la Guardia Civil española confirmaron a EFE la existencia de una denuncia por robo en una vivienda en la noche sel del sábado en la localidad de Bétera (este de España), donde se ubica la urbanización donde ha vivido este curso el jugador cedido por el Leeds inglés.

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Según explica Las Provincias los asaltantes saltaron un muro para acceder a la parcela y entraron a la vivienda por una ventana. Al parecer la alarma no estaba conectada y el jugador y los amigos que se alojaban con él tenían ya buena parte de sus pertenencias en maletas, porque tenía previsto volar a Londres el domingo.

Al regresar a su casa tras el partido, que había comenzado a las 21 horas (19.00 GMT), Ramazani alertó a la seguridad privada de la urbanización y esta a su vez dio parte a la Guardia Civil, a cuyas oficinas en Bétera acudió el jugador el domingo por la mañana para presentar la denuncia.

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El botín, apunta el diario, incluye fundamentalmente joyas y el valor de los objetos sustraídos podría ser de unos cien mil euros (unos 116.400 dólares). EFE

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EFE

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