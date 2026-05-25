Kiko Rivera deja en el aire si dará los enseres de su padre a Fran y Cayetano para acercarse a ellos

Después de que el programa 'El tiempo justo' revelase el malestar de Francisco y Cayetano Rivera con su hermano Kiko al descubrir que el dj se habría llevado diferentes enseres de su padre en su 'asalto' a Cantora con Lola García el pasado 17 de abril -entre otras cosas, varias cabezas de toros o un coche descapotable que pertenecía a Paquirri y que ahora guardaría en su chalet a las afueras de Sevilla-, el hijo de Isabel Pantoja podría haber tomado una decisión.

Y es que tal y como han asegurado en 'Vamos a ver', Kiko querría acercarse a sus hermanos -aunque con el novio de Tamara Gorro siempre habría estado muy unido- y agradecerles que estuviesen a su lado y le apoyasen incondicionalmente en un momento especialmente complicado para él cuando rompió toda relación con su madre tras 'La herencia envenenada'. De ahí que estaría planteándose dar algún objeto personal de su padre a Fran y a Cayetano por su importante valor sentimental para acercarse a ellos e intentar recuperar su relación con el padre de Tana Rivera tras varios años distanciados.

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Una información que el exmarido de Irene Rosales no ha querido confirmar ni tampoco desmentir en su reaparición este fin de semana junto a Lola en el aeropuerto de Sevilla antes de coger un avión A Coruña para cumplir con sus compromisos profesionales. Inseparable de su novia, el cantante de 'Quítate el top' ha dado la callada por respuesta a las preguntas de Europa Press y, sin revelar si es cierto que se ha llevado varios enseres de Paquirri de Cantora, tampoco ha aclarado si va entregarle algo a sus hermanos.

Relajado a pesar de su silencio, Kiko tampoco ha querido pronunciarse sobre la reconciliación de su madre y su hermana Isa después de que la periodista Marisa Martín Blázquez haya asegurado que tras finalizar su gira por América la gran prioridad de Isabel Pantoja sería 'dejar solucionadas' las cosas con su hija y que ésta viajase a Canarias para verse.

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