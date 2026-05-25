Agencias

Líder sindical francesa anuncia su imputación por difamación por una denuncia de Tefal

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París, 25 may (EFE).- La secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, anunció este lunes en televisión que ha sido imputada por difamación debido a una denuncia presentada por la empresa francesa de utensilios de cocina Tefal.

El litigio se enmarca en el conflicto entre el sindicato y la empresa, a la que los trabajadores reprochan el uso en sus productos de los contaminantes químicos eternos llamados PFAS.

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A través de un comunicado, el segundo sindicato francés en número de afiliados detalló que la imputación se debe a unas declaraciones que Binet pronunció en septiembre de 2025 durante la Fiesta del periódico 'L'Humanité': "la CGT de Tefal se enfrenta a una violenta represión patronal", declaró entonces la líder sindical.

"Con esta denuncia, el grupo SEB y su filial Tefal no hacen más que confirmar su práctica desacomplejada de represión sindical, intentando silenciar a todas y todos aquellos que se atreven a criticar las decisiones de la dirección y a alertar sobre la peligrosidad de los PFAS, un componente químico utilizado por Tefal en sus sartenes", agregó la CGT.

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Las autoridades sanitarias francesas han advertido que la exposición a los PFAS, presentes en numerosos objetos cotidianos y en recursos como el agua, se vincula a ciertos tipos de cáncer, trastornos de fertilidad y daños al sistema inmunitario.

En su nota, el sindicato denunció que "más de 1.000 militantes de la CGT son objeto de procedimientos judiciales o patronales en el marco de su mandato sindical" e instó al Gobierno francés y a los parlamentarios a actuar para evitar que "las multinacionales o los multimillonarios" sigan "multiplicando las demandas mordaza". EFE

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