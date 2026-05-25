Huawei organiza la 3ª Cumbre Global de Visionarios de C&, dando forma a un futuro más ecológico en industrias diversas

PR Newswire

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DONGGUAN, China, 25 de mayo de 2026

DONGGUAN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power organizó la tercera Cumbre Global de Visionarios de C&, un evento de cuatro días con sesiones de Dawn y Horizon. Más de 800 participantes de 50 países exploraron el valor cultural, la estrategia y el lanzamiento de nuevos productos, las soluciones comerciales e industriales (C&) de vanguardia y las historias de éxito, dando forma a las tendencias futuras en digitalización y desarrollo con bajas emisiones de carbono.

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Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, afirmó que los sectores residencial y de C& están liderando la transición hacia la energía limpia. Huawei fortalece las capacidades y empodera a los socios, ofreciendo soluciones rentables de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés).

Xia Hesheng, director de Marketing (CMO) de Huawei Digital Power, enfatizó los valores fundamentales de Huawei de centrarse en el cliente, dedicación y persistencia. Huawei Digital Power prioriza la calidad en los productos y servicios a lo largo de todo el ciclo de vida, colaborando con socios globales para impulsar la excelencia.

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Jack Tong, presidente de Marketing y Servicio de Ventas Residenciales y de C& de Huawei Digital Power, presentó la estrategia de C& de Huawei FusionSolar y nuevos productos. La solución One-Fits-All 2.0 reduce el costo nivelado de la electricidad (LCOE) y garantiza una energía segura y confiable desde la generación hasta el consumo, logrando un mayor beneficio nivelado de la electricidad (LBOE).

Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, señaló que los equipos de servicio de Huawei Digital Power crean sinergias entre los servicios y equipos, y combinan una calidad superior, operaciones y mantenimiento confiables y garantía de rendimiento para garantizar el éxito a largo plazo.

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El equipo de expertos en soluciones Huawei FusionSolar presentó soluciones personalizadas para proyectos de gran, mediana y pequeña escala, y exploró la aplicación innovadora de la solución integrada PV+ESS+cargador. Basados en tecnologías de IA, ofrecieron ideas, estrategias, estudios de casos y metodologías de marketing para empoderar a los visionarios globales.

14 visionarios globales compartieron ideas y prácticas para escenarios clave de aplicación de C&, incluidos supermercados, hoteles, cadena de frío, logística, fabricación y parques empresariales, que abarcan el diseño de soluciones, la ejecución de proyectos y las operaciones de valor agregado, para aumentar la eficiencia, desarrollar la sostenibilidad y mejorar el valor para el cliente.· En los Países Bajos, el departamento de bomberos aseguró una energía más segura y sostenible.

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· En Myanmar, una fábrica de bebidas mejoró la eficiencia y redujo los costos.

· En Alemania, un parque empresarial superó los desafíos de transformación, garantizando la excelencia operativa, y la industria logística local obtuvo beneficios tangibles.

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· En Malasia, una fábrica de baterías logró energía ecológica confiable en entornos hostiles.

· En las montañas de Pakistán, un hospital obtuvo un suministro de energía estable las 24 horas, los 7 días de la semana, para salvaguardar vidas.

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· En Chile, una fábrica aseguró una producción ininterrumpida con menores costos de electricidad.

· En Brasil, un supermercado garantizó una energía confiable, pionero en aplicaciones de energía minorista.

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· En México, una fábrica de alimentos redujo los costos de electricidad, logrando una mayor eficiencia energética.

· En Kenia, las escuelas adoptaron la energía ecológica, iluminando el camino hacia una educación con bajas emisiones de carbono.

Los visionarios de C& impulsan el acceso inclusivo a la energía, la transformación ecológica y el crecimiento de alta calidad. La cumbre unió a los líderes mundiales para alinear las necesidades del mundo real con la innovación, acelerando la adopción de PV+ESS+cargador. Huawei Digital Power, guiado por la apertura y el éxito compartido, profundizará las asociaciones y avanzará en el desarrollo sostenible de la industria para dar forma a un futuro más ecológico.

Obtenga más información sobre la cumbre en el sitio web oficial de Huawei Digital Power:https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg

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FUENTE Huawei Digital Power