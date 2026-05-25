Infografías del lunes 25 de mayo de 2026

EEUU CUBA - Mientras las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensifican, el país norteamericano refuerza su presencia militar en el Caribe con el portaaviones USS Nimitz. Estas son las capacidades militares que el Gobierno de Donald Trump ha desplegado como parte de su campaña de presión sobre la isla.

EEUU VIRUS NILO - Estados Unidos enciende las alarmas por el primer caso confirmado en humanos del virus del Nilo Occidental, en el estado de Texas. En 2025 se registraron 2.076 casos de esta enfermedad que es transmitida por los mosquitos y cuya población aumenta con las altas temperaturas.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 16 días del Mundial: Estas son las 16 sedes en Canadá, México y Estados Unidos en donde se jugará la Copa del Mundo. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina, con 5.025 kilómetros, y Argelia, con 4.794, son las que tendrán los desplazamientos más largos entre ciudades.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 MEDIOAMBIENTE - El cambio climático y la contaminación ambiental por el transporte aéreo serán dos factores claves para el Mundial 2026. Se estima que los últimos partidos se verán afectados por un calor extremo de 26 y 28 grados de temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT) y las emisiones del transporte aéreo aumentarán entre un 160 % y un 325 %.

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RD CONGO ÉBOLA - Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

FÚTBOL EUROPA - Los máximos goleadores de las cinco principales ligas de Europa en la temporada 2025/26: La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

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AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Resultado del Gran Premio de Canadá. EFE

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