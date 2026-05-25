Partido del candidato Sánchez denuncia complot para derrocar a presidente Castillo en 2022

Lima, 25 may (EFE).- Juntos por el Perú, el partido del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), anunció que presentará una denuncia para que se investigue un supuesto complot para derrocar al exmandatario en 2022.

La denuncia parte de unas recientes declaraciones de Miguel Ángel Torres, el candidato a vicepresidente de la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori, rival de Sánchez en la segunda vuelta electoral, quien dijo que la caída de Castillo fue "una gesta de contención", con una "suma de esfuerzos" en la que, según el fujimorista, participaron periodistas, congresistas y la Fiscalía.

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"Se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", dijo Torres en el canal Willax.

Esto ha sido interpretado por Juntos por el Perú como una confesión desde el fujimorismo en plena campaña electoral de una presunta conspiración para derrocar a Castillo, que ganó las elecciones de 2021 a Fujimori por apenas 40.000 votos y enfrentó una campaña fraudista de su contrincante, quien no aceptó los resultados y trató de anular votos de zonas rurales donde el izquierdista tuvo gran apoyo.

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Una vez en la Presidencia, Castillo enfrentó una feroz oposición desde el Congreso, dominado por el fujimorismo y otras fuerzas de derecha, el mismo que el mandatario ordenó clausurar el 7 de diciembre de 2022 en su fallido intento de golpe de Estado ante la sospecha de que el Legislativo trataría por tercera vez de destituirlo, luego de salir a la luz indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él.

En ese sentido, el abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, señaló este lunes "lo que ha sucedido acá (con las declaraciones de Torres), no es una exageración como lo ha querido hacer ver la señora Keiko Fuijmori".

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El letrado consideró que existen sospechas de que Torres y otras personas fueron parte de un plan "para organizarse y deponer un gobierno legítimamente constituido, lo que podría incurrir en delitos de sedición o rebelión".

Por su lado, el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, que estuvo a cargo de la acusación por lavado de dinero contra Keiko Fujimori y varios expresidentes dentro del escándalo de Odebrecht, señaló que en el presunto complot también estuvo supuestamente implicada la ex fiscal general Patricia Benavides, "por abrir investigaciones (contra Castillo) para generar inestabilidad sin propósito de causa penal y con un contenido evidentemente político".

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Asimismo, la denuncia también apunta al jefe policial que ordenó detener a Castillo cuando estaba en ejercicio de su poder, y a los congresistas que firmaron la resolución que destituía a Castillo, sin contar con los votos suficientes para votar la salida del jefe de Estado el mismo día. EFE