Trump plantea la destrucción del uranio enriquecido iraní o su entrega a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado este lunes que el uranio enriquecido que posee Irán deberá ser destruido en el propio país o, de lo contrario, ser entregado a Estados Unidos.

"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) se entregará de inmediato a Estados Unidos para traerlo a casa y ser destruido", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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"O, mejor, será destruido en el mismo lugar en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán", ha añadido Trump en su mensaje.

El mandatario estadounidense plantea una tercera posibilidad, que sea destruido "en otra ubicación aceptable con la Comisión de la Energía Atómica --(sic) Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)-- o su equivalente como testigo de este proceso".

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