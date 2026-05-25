El once de la Liga 2025-26: Lamine Yamal, Joan García, Pedri, Milla, Pubill, Mbappé…

Madrid, 25 may (EFE).- El portero Joan García (Barcelona); los defensas Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) y Carlos Romero (Espanyol); los centrocampistas Pedri González (Barcelona), Luis Milla (Getafe) y Alberto Moleiro (Villarreal); y los atacantes Lamine Yamal (Barcelona), Vedat Muriqi (Mallorca) y Kylian Mbappé (Real Madrid) componen el once de la temporada en LaLiga EA Sports española:

- PORTERO (1):

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Joan García (ESP/Barcelona): Fichado el pasado verano al Espanyol, su temporada ha sido sobresaliente. Un acierto la incorporación del guardameta de 25 años, que ha sido decisivo para la conquista del título de LaLiga EA Sports del conjunto azulgrana. De sus 30 choque de Liga, sostuvo su marco a cero en 15. Encajó 21 goles. Y evitó muchos más.

- DEFENSAS (4)

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Marcos Llorente (ESP/Atlético de Madrid): Portento físico del Atlético, comodín para el lateral derecho, para el centro de la defensa, para el extremo, para el carril o para el medio campo, el nivel de su campaña ha sido altísimo para el conjunto rojiblanco, titular indiscutible y clave en el esquema de Diego Simeone. Le faltó el gol en esta Liga.

Marc Pubill (ESP/Atlético de Madrid): Una irrupción formidable en el campeonato. Fichado al Almería el pasado verano, como segunda opción, se ha ganado no sólo un sitio en el once del Atlético, sino un papel principal e incontestable. Y en el centro de la defensa, donde lo reubicó Simeone, cuando vino como lateral. Tiene 22 años y un presente y un futuro esplendoroso, por su rigor táctico, su salida de balón, su contundencia…

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Eric García (ESP/Barcelona): Ha jugado prácticamente de todo en la defensa, también como medio centro, en la temporada 2025-26 con el Barcelona. Un recurso principal para su técnico, Hansi Flick, con 34 partidos disputados, 32 de titular, con el campeón de LaLiga EA Sports por segundo año seguido. También aportó un gol. Un gran curso.

Carlos Romero (ESP/Espanyol): Cedido por el Villarreal, su crecimiento ha sido considerable este curso en la máxima categoría desde el lateral izquierdo del Espanyol, al que ha dado seis goles como autor (decisivo en 14 puntos sumados por el conjunto de Manolo González, indispensables para la salvación) y otros tres como pasador.

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- CENTROCAMPISTAS (3):

Pedri González (ESP/Barcelona): Si el Barcelona mantuvo el pulso competitivo y volvió a dominar partidos desde la sala de máquinas, gran parte de la explicación la tiene Pedri. El medio canario dirigió el juego azulgrana con una naturalidad asombrosa, mezcló pausa y vértigo con una inteligencia privilegiada y convirtió cada posesión en un ejercicio de control absoluto. Dio sentido al Barcelona de Flick y fue el faro alrededor del que giró todo el juego del campeón, al que además obsequió con dos tantos y nueve asistencias.

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Luis Milla (ESP/Getafe): Si hay un jugador en el Getafe que es la proyección de José Bordalás sobre el césped ese no es otro que Luis Milla, que tiene gran parte de culpa del milagro europeo del conjunto azulón. Gobernó el centro del campo de su equipo con firmeza, asistió hasta en diez ocasiones a sus compañeros, su calidad destacó entre tanta fuerza y marcó el tanto decisivo que desató la locura en el Coliseum la última jornada: fue el que decidió la clasificación del Getafe para la Liga Conferencia.

Alberto Moleiro (ESP/Villarreal): Fichado este verano por el Villarreal para ser el recambio de Álex Baena, traspasado al Atlético de Madrid, sus diez goles, repartidos en ocho victorias, y seis asistencias han contribuido de manera esencial en la clasificación para la Liga de Campeones del conjunto amarillo por segundo año seguido. Nunca había repetido en dos temporadas sucesivas en la máxima competición continental. Su consolidación.

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- DELANTEROS (3):

Lamine Yamal (ESP/Barcelona): Mejor asistente de nuevo de LaLiga EA Sports, con 11 pases decisivos; mejor goleador nacional junto a Ferran Torres, con 16 tantos; mejor regateador del campeonato, con 133… El extremo derecho es un jugador descomunal, definitivo, a sus 18 años, fundamental para el campeonato del Barcelona, con goles y acciones diferenciales, rumbo al Mundial 2026 con la selección española. Un líder.

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Vedat Muriqi (KOS/Mallorca): Sus 23 goles en 50 remates no han sido suficientes para la salvación del Mallorca, caído en desgracia, a la Segunda División, con 42 puntos, que siempre parecían una garantía de permanencia. No lo han sido en esta campaña, pese a la magnífica aportación rematadora del delantero kosovar, que se quedó a las puertas del Mundial y que tampoco logró esquivar el descenso. Sólo Mbappé superó sus cifras goleadoras.

Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid): En otro año desastroso del Real Madrid, huérfano de títulos por segunda temporada consecutiva, Mbappé alumbró su segundo trofeo seguido de máximo goleador de LaLiga. Ante el Athletic en la última jornada alcanzó los 25 tantos, seis menos que el curso anterior. Suficientes para mantener su estatus de goleador voraz con una calidad individual indiscutible, pero insuficiente para frenar la alarmante sequía que atraviesan las vitrinas del Real Madrid.

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