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Mueren cuatro personas a causa del derrumbe de un edificio en el norte de Filipinas

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Al menos cuatro personas han muerto a causa del derrumbe de un edificio de nueve plantas en la ciudad filipina de Ángeles, situada en la región de Luzón Central (norte), según han confirmado las autoridades, si bien las tareas de búsqueda y rescate de desaparecidos continúan en la zona.

El último balance publicado informa de que en las últimas horas ha sido hallado un cuarto cuerpo, mientras que otras 17 personas, en su mayoría trabajadores de la construcción siguen desaparecidos. En total, había 47 personas en el lugar en el momento del derrumbe, que tuvo lugar durante la madrugada del domingo.

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Entre las víctimas figuran un ciudadano malasio y un filipino con discapacidad que estaban alojados en un apartamento cercano y que fueron alcanzados por escombros del edificio durante el derrumbe, según el diario filipino 'Inquirer'. La tercera víctima fue rescatada durante la madrugada, si bien solo pudo confirmarse su muerte.

El alcalde de Ángeles, Carmelo Lazatin II, se ha trasladado a la zona para analizar las labores de búsqueda y rescate y reunirse con familiares de los desaparecidos, según un comunicado de la Alcaldía a través de redes sociales. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe, que se encontraba en construcción en el momento del suceso.

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