Agencias

Al menos cinco muertos en un ataque atribuido a los paramilitares en el oeste de Sudán

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Jartum, 25 may (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un ataque aéreo atribuido al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra una ciudad del estado de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán y cerca de la frontera con Chad, informaron a EFE fuentes militares.

El ataque tuvo como objetivo un conocido restaurante en el mercado de la ciudad de Al Tina, en el extremo oeste de Darfur del Norte, añadieron las fuentes, e indicaron que entre las víctimas había "cinco muertos y nueve heridos".

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Algunos de los heridos están "en estado crítico y requieren ser trasladados a un hospital más avanzado para cirugía urgente", señalaron.

Asimismo, explicaron que un dron sobrevoló la ciudad y lanzó cuatro misiles, uno de los cuales impactó contra un restaurante, causando víctimas civiles.

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Las ciudades de Karnoi y Amro, junto con la ciudad fronteriza de Al Tina, son los últimos bastiones del Ejército sudanés y sus fuerzas aliadas en la región de Darfur, después de que las FAR tomaran el control de la mayoría de las ciudades de la región, la última de las cuales fue Al Fasher el pasado octubre.

El grupo paramilitar domina los cinco estados y desde la toma de Al Fasher, capital de Darfur del Norte, el conflicto con el Ejército sudanés continúa, aunque el principal frente de combate en los últimos meses se ha desplazado hacia la vecina región de Kordofán.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, y causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta. EFE

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