Uganda confirma dos nuevos casos sospechosos de ébola vinculados al brote detectado en RDC

El Ministerio de Sanidad de Uganda ha confirmado este lunes dos nuevos casos de ébola vinculados al brote declarado este mes en República Democrática del Congo (RDC), lo que eleva el número total de casos sospechosos en territorio ugandés a siete.

"Los dos nuevos casos confirmados son trabajadores sanitarios ugandeses que trabajan en un centro de salud privado en Kampala. Ambos pacientes han sido ingresados en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica", ha indicado el director general del servicio de salud, Charles Olaro, en un comunicado recogido por el diario 'Monitor'.

PUBLICIDAD

Las autoridades han informado de que todos los potenciales contactos de estos casos han sido "registrados para su seguimiento" y han instado a la población a informar "de inmediato" a su centro de salud más cercano ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Esto se produce después de que el Ministerio de Sanidad confirmara durante el fin de semana otros tres casos, entre ellos un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, así como el de una mujer congoleña.

PUBLICIDAD

Previamente, la cartera de Sanidad ugandesa informó de otro caso importado de RDC que, tras realizarse varias pruebas, acabó demostrado como negativo. Asimismo, las autoridades informaron de que otra persona murió, siendo sospechosa de tener la enfermedad.

El Gobierno de Uganda ha anunciado una batería de medidas para atajar el brote que incluyen la suspensión temporal todos los vuelos hacia y desde RDC a Uganda, un incremento de las patrullas fronterizas, así como la supensión temporal de todas las celebraciones culturales multitudinarias, entre otras.

PUBLICIDAD

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

PUBLICIDAD