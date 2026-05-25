El futuro Centro de Supercomputación en Tenerife se dotará de 10 millones y será el quinto "más potente" de España

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de ala isla de Tenerife proyectará en los próximos años el Centro de Supercomputación Atlántico, una infraestructura "convergente" que se dotará de 10 millones de euros para aunar en un mismo lugar tecnología avanzada en supercomputación, IA y servicios cloud.

Conectado con Europa y África, y concebido para ser un "puente tecnológico" entre continentes, el Superordenador contará con mas de 3.000 procesadores, aceleración GPU, almacenamiento flash de ultra baja latencia y 5 PB de capacidad para computación científica, inteligencia artificial generativa, gemelos digitales y ciberseguridad soberana, ha detallado el Cabildo en su presentación.

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El proyecto, que permitirá situar a Tenerife dentro del Top 500 mundial de infraestructuras de supercomputación, se desarrollará en la isla mediante un modelo de colaboración público-privada con la participación de la empresa tecnológica alemana Bechtle, especializada en soluciones de alto rendimiento.

La primera fase del proyecto, con 5,5 millones de euros, contempla un plazo de ejecución de seis meses una vez sea adjudicada en los próximos días. Se estipula, además, hasta un plazo máximo de hasta cinco años y cuatro fases de desarrollo del proyecto, divididas en mejora de supercomputación, almacenamiento y servicios asociados.

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"Culminada la primera fase del procedimiento para la creación de infraestructura, en seis meses, posicionará a la isla como un nodo de referencia en el Atlántico", ha destacado la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, en la rueda de prensa de presentación, celebrada este lunes en el Cabildo de Tenerife.

La infraestructura servirá, asimismo, como un "cerebro gigante" que procesará una "enorme cantidad de datos" de forma "rápida y segura". Así, ha señalado el consejero insular de Innovación del Cabildo tinerfeño, Juanjo Martínez, lo que para hoy los centros investigadores precisan de "meses o años" se realizará "en horas".

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"Esta es una de las grandes apuestas del Cabildo por posicionarnos en el futuro. Tenerife estará en el grupo de las infraestructuras de supercomputación más avanzadas de toda España, siendo referencia en el Atántico y en la la Macaronesia", ha añadido la presidenta insular, Rosa Dávila.

ECOSISTEMA DE SERVICIOS

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El sistema tendrá una capacidad equivalente a la de 450 ordenadores de ocho núcleos funcionando simultáneamente y una capacidad de almacenamiento similar a la de más de 10.000 ordenadores. En capacidad técnica, la nueva infraestructura alcanzará entre 1,3 y 1,4 petaflops de potencia de cálculo, sumando cerca de 300 teraflops en CPU y casi un petaflop en GPU.

La infraestructura combinará supercomputación, inteligencia artificial y servicios cloud en una sola plataforma, ofreciendo recursos flexibles y escalables para la investigación científica, simulación avanzada y entrenamiento de modelos de IA. Contará con 13 nodos CPU de altas prestaciones (288 núcleos cada uno) y 4 nodos GPU especializados con 8 tarjetas NVIDIA H200 NVL cada uno, además de 500 TB de almacenamiento rápido y 5 PB de almacenamiento de capacidad, preparados para datos científicos y empresariales.

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Respecto a los servicios que pueda ofrecer, con toda esta nueva capacidad, el Centro abrirá la puerta a aplicaciones de alta tecnología, vinculadas a la Inteligencia Artificial, simulaciones complejas, análisis masivos de información, mejorando los servicios de investigación y las soluciones digitales ante el día a día.

La iniciativa, fruto de una colaboración público-privada, permitirá ofrecer servicios "más accesibles" desde la isla, promoviendo una "soberanía tecnológica", al tiempo que se desarrolla la industria tecnológica y el talento especializado en Tenerife.

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TRIPLICAR ALMACENAMIENTO

El Centro de Supercomputación en Tenerife podrá "triplicar" la capacidad actual de almacenamiento y "duplicar" la capacidad actual de la supercomputación. En ese sentido, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, ha incidido en la relevancia de este proyecto para el desarrollo de la estrategica de diversificación económica.

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El gerente del ITER, Carlos Suárez, ha destacado que, junto con las capacidades de los supercomputadores 'Teide HPC' y 'AnagaHPC' en el ITER, el Centro se convertirá en "referencia", situándose en torno al quinto ordenador más potente a nivel nacional.

Martínez ha destacado que esta herramienta "no es un punto y final", sino que a partir de ella se construirán nuevas oportunidades para el sector tecnológico en la isla, que precisa actualmente de "talento, infraestructuras físicas y un ecosistema que les facilite conectividad, así como la capacidad de cómputo" que posicione a la isla en sectores como el de la industria audiovisual y aeroespacial.

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