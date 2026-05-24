Herzog critica los "actos brutales" contra detenidos tras las humillaciones a la Flotilla

Jerusalén, 24 may (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, criticó los "actos brutales" contra detenidos en Israel por parte de "un puñado de personas" que creen que los arrestados "no tienen ningún derecho humano", tras las imágenes de humillaciones y maltrato a los activistas de la Flotilla Global Sumud difundidas por el ministro de Seguridad Nacional de su país, Itamar Ben Gvir.

En un contundente discurso este domingo en el que también calificó de "turba sin ley" a los colonos violentos de Cisjordania ocupada, Herzog afirmó que "está prohibido abusar de los detenidos, por muy despreciables que sean", así como "tomarse la justicia por su mano".

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"Estamos expuestos a actos brutales por parte de un puñado de personas que creen que los detenidos, los interrogados y los sospechosos no tienen ningún derecho humano", dijo Herzog en un discurso en el que condenó asimismo la violencia contra cristianos y musulmanes.

Ben Gvir reside como colono ilegalmente en Cisjordania y como ministro de Seguridad Nacional está a cargo del sistema de prisiones israelí.

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En numerosas ocasiones ha defendido su gestión de las cárceles, basadas en endurecer las condiciones de los presos palestinos, marcadas por las torturas, las agresiones sexuales y la privación del sueño, el alimento, la higiene o las medicinas.

Asimismo, el titular de Seguridad Nacional se grabó a sí mismo recientemente humillando a los detenidos de la Flotilla Global Sumud en el puerto de Ashdod (sur de Israel), desencadenando una fuerte condena internacional y llevando al propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a rechazar sus acciones.

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Varios países, entre ellos Francia han prohibido la entrada de Ben Gvir en sus territorios a raíz de ese vídeo. EFE