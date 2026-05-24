España condena la "estrategia del terror" de Rusia contra Ucrania tras los ataques de hoy

Madrid, 24 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, condenó los ataques "masivos" de Rusia sobre Kiev y otras zonas ucranianas: "Rusia mantiene su estrategia de terror contra Ucrania", lamentó.
Albares ha hecho estas declaraciones en la red social X y volvió a manifestar el apoyo "firme y unido" de España a la defensa de Ucrania y a una paz justa y duradera.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado el bombardeo ruso durante esta pasada madrugada, en el que Kiev fue el principal objetivo de un ataque en el que Rusia empleó 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, y acusó al Kremlin de atacar edificios residenciales. EFE