El Ejército de Nigeria mata a doce presuntos terroristas al repeler un ataque yihadista

Nairobi, 24 may (EFE).- El Ejército de NIgeria mató a doce presuntos terroristas tras repeler un ataque yihadista contra un destacamento militar en el noreste del país, cerca de la frontera con Camerún, informaron las Fuerzas Armadas.

En un comunicado que recogen este domingo medios locales, el Ejército señaló que el ataque ocurrió este viernes en la zona de Kirawa, en el estado de Borno.

PUBLICIDAD

"Varios presuntos terroristas intentaron infiltrarse en posiciones del 153 Batallón de la Fuerza Operativa y fuerzas asociadas a lo largo de la frontera entre Nigeria y Camerún. El ataque fue detectado rápidamente y repelido con una potencia de fuego abrumadora", afirmó el teniente coronel Sani Uba, portavoz de la Operación Hadin Kai, desplegada en el noreste del país para combatir el yihadismo.

Tras el enfrentamiento, las tropas confirmaron "la neutralización de 12 terroristas, mientras que se observó a varios más retirándose con heridas de bala" hacia Camerún, precisó Uba.

PUBLICIDAD

El Ejército culpó del ataque a "presuntos terroristas" del grupo grupo yihadista Boko Haram y de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

Los militares se incautaron de fusiles AK-47, sistemas de lanzagranadas, munición y una ametralladora PKT pertenecientes a los atacantes.

PUBLICIDAD

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

PUBLICIDAD

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también comete atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

PUBLICIDAD

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país. EFE