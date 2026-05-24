Carlos Sainz: "Pensé que acababa último, contento con la remontada"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció su equivocación en la estrategia con los neumáticos, pensando en que el circuito estaría mojado, pero celebró "la remontada" para terminar noveno este domingo en el Gran Premio de Canadá.

"Hemos querido ir a algo diferente, me he equivocado yo, que he empujado al equipo a salir con intermedios. Cuando he tenido que tomar la decisión, a ocho minutos del inicio de carrera, estaba lloviendo bastante", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, contento con su reacción.

"Luego ha parado y no he podido aprovechar esa situación. Cuando sales el 15 siempre tienes la intención de tomar algo de riesgo, de hacer algo diferente. Luego hemos podido remontar bien, con los McLaren al mismo ritmo. Después de la equivocación, lo hubiese firmado, he podido ir muy rápido, y me ha dado los puntos. Ha habido un momento que pensé que acababa último, contento con la remontada", añadió, recordando sus buenas actuaciones en estas condiciones.

Sainz se adaptó al frío, también sus neumáticos, y a un Circuito Gilles Villeneuve que se cobró muchos abandonos. "Espero poder seguir la tendencia positiva, cada vez estamos luchando más por los puntos. Era el más rápido de la mitad de parrilla, por la temperatura. Todavía nos quedan dos o tres décimas", confesó.

