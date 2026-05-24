Kimi Antonelli mantiene su racha en Canadá con Carlos Sainz noveno

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este domingo el Gran Premio de Canadá, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1, para afianzar su liderato con la cuarta victoria consecutiva, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue noveno y Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó.

Antonelli dio otro golpe en la mesa en el Circuito Gilles Villeneuve, donde al final no hubo lluvia pero sí una confusión en la estrategia de salida que lastró a los McLaren y también a Sainz. Los Mercedes no tardaron en mandar, pero George Russell tuvo que abandonar en plena lucha sin tregua contra su compañero, un Antonelli sin rival desde entonces, con Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completando el podio.

PUBLICIDAD

El trazado norteamericano no defraudó desde una salida que se hizo esperar, con hasta tres vueltas de formación después de que Arvid Lindblad (RB) se quedara parado. La elección de intermedios sonrió a los McLaren, sobre todo a Lando Norris, que se puso primero en la salida, pero tuvo poca vida esa opción, con una parada obligada inmediata, igual que Oscar Piastri, con la pista seca.

Antonelli se puso en cabeza y pronto empezaron las hostilidades con su compañero Russell, o continuaron las de la Sprint. Mercedes permitió la lucha y el doble abandono estuvo en el aire, con un tremendo intercambio de posiciones cuando aún quedaban 40 vueltas de Gran Premio. El italiano acechó siempre que pudo y llevó al límite al inglés hasta que mediada la carrera Russell se quedó sin coche.

PUBLICIDAD

Con fortuna, el líder del Mundial vio la alfombra roja para su cuarta victoria, engordando además la diferencia en la general, con 43 puntos sobre el británico y 58 sobre un Charles Leclerc que solo pudo ser cuarto. La carrera se quedó sin su mayor atracción pero, en medio de abandonos y penalizaciones, la batalla por el segundo puesto entre Hamilton y Verstappen devolvió la emoción.

El inglés y el neerlandés, que sumó su primer podio de la temporada, se intercambiaron adelantamientos hasta que el Ferrari se llevó la batalla. Por detrás, los Alpine, con Franco Colapinto logrando su mejor posición, sexto, ganaron la batalla a un Carlos Sainz lastrado por un pinchazo en la salida, pero que se rehizo con el tercer noveno puesto de la temporada.

PUBLICIDAD

El madrileño se salvó de una accidentada carrera en Canadá y de la mala elección de neumáticos, con una gran remontada en la segunda mitad de carrera yendo al mismo ritmo que los McLaren, dos puestos por delante de Piatri y Norris finalmente fuera de combate. Fernando Alonso también tuvo que abandonar, pese a ganar siete posiciones en una buena salida, sufriendo después, en este caso por un problema del asiento que le incomodaba, el habitual de más a menos de un Aston Martin que sigue sin potencia de motor para competir.