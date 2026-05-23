Agencias

Un incendio y una explosión dejan 16 heridos, tres de ellos graves, en Nueva York

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Un incendio seguido de una potente explosión ha dejado este viernes al menos 16 heridos, tres de ellos de gravedad, en Staten Island, en el suroeste de la ciudad de Nueva York, según ha informado el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

Los equipos de emergencia han acudido al lugar tras recibir un aviso que alertaba sobre dos trabajadores atrapados en un espacio confinado del muelle. Al llegar, las dotaciones se han encontrado con un fuego activo en el sótano de una estructura metálica de la terminal portuaria, según ha detallado la portavoz del departamento, Joanne Mariano.

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De acuerdo con la portavoz, los bomberos aún combatían las llamas cuando, aproximadamente 50 minutos después, se registró una gran explosión. Los servicios de emergencia han confirmado el balance de 16 heridos mientras el operativo continúa en la zona. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no se descarta la existencia de posibles víctimas.

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