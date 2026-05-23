Formacion de salida del sprint de Montreal

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Formación de salida de la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

.1.

George Russell

GBR

Mercedes

1:12,965

.2.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

a   0,068

.3.

Lando Norris

GBR

McLaren

    0,315

.4.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

    0,334

.5.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

    0,361

.6.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

    0,445

.7.

Max Verstappen

NED

Red Bull

    0,539

.8.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

    0,640

.9.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

    0,772

10.

Carlos Sainz

ESP

Williams

    1,571

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:14,595

12.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:14,627

13.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:14,702

14.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:14,928

15.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:15,305

16.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

no salió

17.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:16,002

18.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:16,354

19.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:16,642

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:16,866

21.

Alexander Albon

THA

Williams

sin tiempo

22.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

sin tiempo

EFE

