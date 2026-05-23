Formacion de salida del sprint de Montreal

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Formación de salida de la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:
.1.
George Russell
GBR
Mercedes
1:12,965
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0,068
.3.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,315
.4.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,334
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,361
.6.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,445
.7.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,539
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
0,640
.9.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,772
10.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,571
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:14,595
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:14,627
13.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:14,702
14.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:14,928
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:15,305
16.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
no salió
17.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:16,002
18.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:16,354
19.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:16,642
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:16,866
21.
Alexander Albon
THA
Williams
sin tiempo
22.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
sin tiempo
