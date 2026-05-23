Mueren al menos cuatro personas y 90 quedan atrapadas tras un accidente en una mina de carbón en China

Al menos cuatro personas han fallecido y cerca de un centenar más han quedado atrapadas bajo tierra tras un accidente ocurrido este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, ubicada en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi, en el norte de China.

De acuerdo con el último balance recogido por la agencia de noticias china Xinhua, hasta primera hora de este sábado 157 personas han sido ya rescatadas y 90 permanecen aún bajo tierra, incluidas 16 en estado crítico.

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En el momento del incidente, un total de 247 empleados se encontraban trabajando en la mina, cuyos niveles de monóxido de carbono "superaran los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad", según ha informado el mismo medio.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la posible causa del accidente ni sobre las circunstancias del mismo.

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