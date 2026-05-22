El 87 % de los peruanos manifiesta que no desea donar sus órganos, afirma el Ejecutivo

Lima, 22 may (EFE).- El 87 % de los peruanos manifiesta en su documento de identidad que no desea donar órganos ni tejidos, una cifra que refleja la baja cultura de esta práctica, puesto que el país andino ocupa el último lugar en América Latina en la donación.

Así lo señaló el gerente de Procura y Transplante del seguro social de salud (EsSalud), Martín Padilla, quien detalló en la agencia estatal Andina que solo 1,5 personas por millón de habitantes dona órganos en Perú.

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"Lamentablemente estamos en el último lugar en Latinoamérica. La media regional es de cinco donantes por millón de habitantes y nosotros estamos en 1,5. Uruguay está en 18, Argentina por encima de 15 y Brasil en 17", dijo el doctor.

El especialista sostuvo que urge revertir este panorama debido a que miles de pacientes permanecen en lista de espera de un trasplante que pueda salvarles la vida.

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Explicó que una de las principales barreras para la donación es la negativa familiar, muchas veces originada por la falta de conversación sobre este tema dentro del hogar y los mitos que aún persisten alrededor de esta práctica.

"Aunque las personas hablan con sus familiares sobre sus gustos o preferencias, rara vez comunican si desean donar sus órganos en caso de fallecimiento", indicó al añadir que es importante compartir la decisión con la familia, pues cuando una persona fallece, si sus allegados no saben su postura suelen decir que no.

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Uno de los factores que alejan a las familias de la donación en Perú es el mito de que existe comercio ilegal de órganos dentro del sistema de salud, algo que el doctor desmintió y aseguró que todos los procedimientos son supervisados por el Ministerio de Salud.

"No hay alteración del cuerpo de la persona fallecida, la integridad corporal es plena y no se ve absolutamente nada", remarcó.

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Otro de los factores que influye en la negativa a donar son las creencias religiosas, pero el doctor destacó que las principales religiones del mundo respaldan la donación de órganos como un acto de solidaridad y amor al prójimo.

Para revertir la baja cifra de donantes, el Ejecutivo promulgó en junio de 2025 una norma, la Ley 31756, que establece la presunción de donación universal, lo que significa que todo ciudadano es donante a menos que declare lo contrario en su DNI.

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El 2025 cerró en Perú con 57 donantes cadavéricos, lo que permitió la realización de 321 trasplantes de órganos: 13 de corazón, 51 de hígado, 164 de riñón, 2 de pulmón, 1 de páncreas, según cifras del Ministerio de Salud. EFE