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Sube a dieciocho el número de fallecidos en el ataque ucraniano en Lugansk

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Moscú, 23 may (EFE).- Las autoridades rusas aumentaron este sábado a dieciocho el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.

“Se han rescatado los cuerpos de otras dos personas”, señaló el Ministerio de Situaciones de Emergencias en un comunicado, en el que aclaró que, bajo los escombros, pueden haber aún otras tres personas.

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La víspera, las autoridades rusas informaron de al menos seis muertos y decenas de heridos por el ataque en la localidad de Starobilsk, y conforme han avanzado las labores de rescate, el número de las víctimas mortales ha ido en aumento.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó ayer el ataque ucraniano contra un edificio académico y una residencia de estudiantes en Lugansk, que calificó de un acto terrorista.

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Putin afirmó que en las inmediaciones de la residencia no había instalaciones militares y prometió que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.

También el Ministerio de Exteriores ruso arrojó duras críticas sobre Kiev, al que acusó de escalar el conflicto y socavar los esfuerzos diplomáticos para una solución.EFE

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EFE

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