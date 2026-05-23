Primeras semanas de aplicación del acuerdo con Mercosur: sindicatos agrarios difieren sobre los efectos

Los sindicatos Unións Agrarias (UU.AA.) y Asociación Agraria de Galicia (Asaga) aplauden el refuerzo del control durante las primeras semanas de aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

A pesar de que ambas centrales consideran que "aún es pronto" para hacer una valoración global --entró en vigor de manera provisional el pasado 1 de mayo--, hechos como el que afectan a la carne de Brasil "demuestran", a su juicio, "que se están reforzando las medidas de control".

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Y es que la Comisión Europea suspenderá desde el 3 de septiembre las importaciones de carne de vacuno de Brasil al considerar que no garantiza el cumplimiento de normas sanitarias europeas sobre uso de antimicrobianos y algunas sustancias.

Frente a esta opinión, Sindicato Labrego Galego (SLG), que sigue en contra del tratado, no cree que las cláusulas de salvaguarda contempladas en el reglamento sirvan para "proteger" al sector gallego.

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De hecho, esta central solicita tanto a la Xunta como al Gobierno central que insten a la Comisión Europea a iniciar una investigación ante la bajada del precio que, asegura, "ya se está constatando en el vacuno de carne" y en el caso gallego es "especialmente fuerte" dentro de la carne amparada por la IXP Vaca e Boi de Galicia.

DECLARACIÓN CONJUNTA

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En febrero, la Xunta firmó con UU.AA. y Asaga una declaración con "exigencias y compromisos" frente a Mercosur. Al respecto, el Ejecutivo autonómico asegura que el Observatorio de Prezos "está en la recta final" --el compromiso era que estuviera listo en el primer semestre--.

"En el refuerzo de la promoción del producto gallego también se está trabajando", aseguran fuentes de la Consellería de Medio Rural consultadas por Europa Press.

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La declaración también recogía numerosas peticiones al Gobierno central y a la Unión Europea que el departamento de María José Gómez ya trasaladó formalmente, según indica.

En todo caso, las fuentes de la consellería indican que lo que no conocen son "los pasos que se están dando" desde el Ministerio de Agricultura.

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"ESCENARIO AÚN INICIAL"

En declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de UU.AA., Roberto García, apunta que "por el momento" no hay "novedades relevantes" sobre la aplicación práctica del acuerdo con Mercosur "en lo que pueda afectar directamente" a los sectores productores gallegos.

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"Hay que tener en cuenta que estamos en un escenario aún inicial y que existe mucha cautela a la hora de evaluar posibles impactos reales en el mercado", advierte.

En todo caso, asegura estar "haciendo seguimiento de la situación" a través das sus organizaciones y asociados, "tanto en Galicia como en el conjunto del Estado a través de UPA, con especial atención a los sectores cárnico y lácteo".

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"Si se detectase cualquier alteración de mercado o posible incumplimiento, lo trasladaríamos a la Xunta y al ministerio para que, por los cauces establecidos, se pueda elevar a Bruselas con la documentación técnica correspondiente", resalta.

Por su parte, fuentes de Asaga manifiestan su "satisfacción" por noticias como la de la carne de Brasil e inciden, igualmente, en que "es pronto todavía" para detectar eventuales efectos en el mercado gallego.

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