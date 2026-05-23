Letonia investiga el impacto de un artefacto que podría ser un dron en el lago Dridzis

Berlín, 23 may (EFE).- Las autoridades de Letonia investigan lo que podría ser un nuevo incidente con un dron en su territorio, después de que un artefacto explotara sin causar heridos este sábado al entrar en contacto con el agua del lago Dridzis, en el sureste del país báltico.

Según informó la radiotelevisión letona LSM, que citó a la Policía, alrededor de las 08.00 locales (5.00 GMT), "el aparato explotó al entrar en contacto con el agua" y "no hubo heridos".

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La LSM describió el artefacto como un dron e indicó que la Policía fue informada de lo sucedido por los vecinos de la zona afectada.

"Se han encontrado los restos de lo que podría ser un dron", indicó el citado medio, que agregó que las autoridades se disponen a "inspeccionar" una zona "extensa", para lo cual hay desplegado un dispositivo con unidades policiales, bomberos, servicios de rescate y el Ejército.

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Letonia se encuentra en una situación política convulsa tras la dimisión el pasado 14 de mayo de la primera ministra, Evika Siliņa, que perdió la mayoría parlamentaria después de que criticara a su ministro de Defensa, Andris Spruds, por su reacción ante la entrada de drones ucranianos en el espacio aéreo letón.

Dos drones ucranianos impactaron en infraestructura energética de Letonia debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia. EFE

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