Los ataques israelíes han matado a 890 personas en Gaza desde el alto el fuego de octubre

Los ataques de Israel contra la Franja de Gaza que han continuado durante el alto el fuego con Hamás que entró en vigor en octubre del año pasado han dejado ya 890 muertos después de que el Ministerio de Salud del enclave palestino, bajo control del movimiento islamista Hamás, informara de ocho muertos más (uno de ellos recuperado bajo escombros de ataques previos) en las últimas 48 horas.

En estos últimos dos días, los ataques israelíes han dejado además 29 heridos repartidos por todo el enclave en bombardeos y asaltos que Israel justifica como una respuesta a las operaciones de las milicias de Hamás o acercamientos no permitido a la "línea amarilla" que delimita su actual ocupación de Gaza.

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Desde el alto el fuego de octubre, ha añadido el Ministerio de Salud en su balance actualizado a este sábado, un total de 2.677 personas han resultado heridas y un total de 777 fallecidos han sido recuperados de entre los edificios destruidos por bombardeos de Israel.

Desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, en términos generales, los ataques de Israel han matado a 72.783 personas y herido a 172.779.

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