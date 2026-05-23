Gloria Camila y Álvaro García, inseparables tras su reconciliación

Haber estado un tiempo separados les ha dado la fuerza para y la ilusión para retomar con más ganas esta segunda oportunidad que Gloria Camila y Álvaro García han decidido darle a su amor. Por eso se han vuelto inseparables. A pesar de que sus respectivas agendas de trabajo están llenas de compromisos laborales, aprovechan al máximo cada hueco libre que tienen para estar juntos. El cantante suele acudir a recoger a la hija de Ortega Cano a televisión tras sus colaboraciones en los programas en los que trabaja y Gloria también le acompaña en sus conciertos.

Y cuando disponen de una jornada sin trabajo, no siempre se quedan en casa. Gloria y Álvaro son de las parejas que comparten gustos y salir de compras en uno de sus planes favoritos. Así se dejaban ver hace unos días en un centro comercial donde aprovecharon para cargar el coche eléctrico que poseen. Durante el tiempo de espera los dos estuvieron charlando y compartiendo confidencias, confirmando la química que existe entre ellos.

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Sonrientes y con miradas que lo dicen todo, Gloria Camila y Álvaro García no han querido entrar en las últimas críticas que han recibido en sus redes sociales tras publicar un 'trend' en el que el artista gaditano viste a su chica de flamenca prenda a prenda. Sus haters les han acusado de plagiar los vídeos que suelen compartir Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ex de Gloria.