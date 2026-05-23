Gabriela Guillén, tarde de parque con el hombre de su vida

Tras su periplo por Honduras y después de haber pasado unos días en Sevilla con su hijo durante la Feria de Abril en casa de Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha retomado su rutina diaria en la capital donde manda el día a día de su hijo que, entre semana incluye llevarle a la escuela infantil y por la tarde la visita al parque y más ahora con la llegada del buen tiempo.

Éste es uno de los momentos más divertidos para el hombre de la vida de la paraguaya a juzgar por las imágenes de la despedida. Después de estar toda la tarde entretenido, compartiendo juegos con otros niños, siempre bajo la atenta mirada de su mamá, el pequeño rompió a llorar a la hora de abandonar el parque.

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Por el momento, y aunque la empresaria confirmaba hace unas semanas que la relación del cantante jerezano con el hijo que tienen en común es cada vez más estrecha, las imágenes de padre e hijo aún se hacen esperar. Y eso que Bertín se encuentra inmerso en un nuevo programa de televisión junto a su hija Eugenia, que graban precisamente en la capital.