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Detenido un hombre por agredir a su pareja en la calle en Pontevedra

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Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir a su pareja en la calle.

Según la información trasladada por el Ayuntamiento, los hechos sucedieron sobre las 05.00 horas del 16 de mayo y fue el servicio de emergencias 112 el que dio la voz de alarma.

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Así, detalló que una mujer llamó a la central de emergencias para alertar de que había sido agredida por su pareja y que sangraba por la cara. Además, durante la llamada, el operador escuchó a un hombre gritando de fondo.

Una vez en el punto, los agentes encontraron a la pareja discutiendo y comprobaron que la mujer tenía heridas en la cara. La víctima explicó que su pareja la insultó, la agarró de la cabeza y le lastimó la cara contra un portal.

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De esta forma, los agentes procedieron a detener al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

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