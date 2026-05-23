Dani Carvajal: "Recordadme con el orgullo y la certeza de que lo di todo por esta camiseta"

El lateral español Dani Carvajal disputó este sábado su último partido como jugador del Real Madrid y se despidió del Santiago Bernabéu muy emocionado, entre lágrimas y con el aplauso de sus compañeros en un improvisado pasillo sobre el césped y de todo el feudo merengue, que dijo adiós a una leyenda del club con 27 títulos.

'El sueño de un niño. El triunfo de una leyenda. Gracias Carvajal'. Este fue el tifo con el que el Bernabéu despidió al '2' del club, al que llegó hace 24 años y creció año a año en la cantera, en la que pasó 10 años, antes de, 'mili' en Alemania mediante, se consolidó en el primer equipo blanco. Y levantó 27 títulos, el segundo con más trofeos en la historia del club.

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"No es un momento fácil, estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a Florentino Pérez. Él fue el que me trajo de vuelta, hemos ganado muchísimas Champions juntos, pero me quedo con que ni 24 horas después de mi lesión no dudó en ampliar mi contrato", arrancó Carvajal muy emocionado y entre lágrimas su discurso solo desde el círculo central.

El lateral, que parecía resistirse a abandonar el campo en el cambio durante el partido, reconoció que no han sido "dos temporadas fáciles", pero auguró un futuro positivo. "Estoy seguro de que volveremos a ganar, hay que levantarse, como dice nuestra historia", defendió.

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Y recordó que con su salida, se pone "fin a una era maravillosa", la de las "cuatro Champions en cinco años", con la 'Décima' y las tres seguidas en 2016, 2017 y 2018. "Cristiano, Ramos, Casillas, Ancelotti, Zidane... Ellos han llevado a lo alto este escudo. Nos hicieron grandes", comentó.

Y se dirigió a su familia, su mujer y sus hijos. "He vivido dos años muy difíciles. Vosotros habéis sido mi motor, ese que hacía que mis días tristes se llenaran de luz, para sacar la fuerza suficiente", expresó el de Leganés.

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"Gracias a todos vosotros, sois maravillosos. Nos habéis llevado en volandas, lo que se vive en este estadio no se puede describir, solo hay que sentirlo. Me apoyasteis el día en el que llegué. Hacéis que esté orgulloso de ser madridista", afirmó a la afición.

Y tuvo un último deseo. "Hay trayectorias de jugadores que las definen sus éxitos, pero otras se definen por cuánta gente puede las recordar. Cuando me recordeis, que lo hagais con orgullo y la certeza de que di todo por esta camiseta", señaló, ya acompañado de sus dos hijos y antes de ser manteado por todo el equipo y dar una vuelta de honor al Bernabéu.

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Carvajal cerró este sábado su etapa en el Real Madrid, con asistencia en el primer gol del triunfo por 4-2 ante el Athletic Club, después de 13 temporadas en el primer equipo merengue. El estadio madrdista despidió al último baluarte de una de las generaciones más laureadas de la historia de la entidad madridista. Un lateral con derroche ofensivo y defensivo, que no escatimaba en esfuerzos y que dominó su demarcación durante más de un lustro.

Ejemplo para los niños que sueñan con triunfar en el Real Madrid, fue el elegido por el club, de manera totalmente aleatoria, para colocar la primera piedra de la actual ciudad deportiva en Valdebebas. Y ese niño que en 2002 entró a formar parte de las categorías inferiores, recorriendo todas las categorías hasta consolidarse en el Castilla, se despide ahora como una leyenda del club, con un palmarés envidiable.

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El de Leganés es el segundo jugador con más títulos, un total de 27, en la historia del club, solo por detrás del croata Luka Modric (28). Carvajal se marcha del Real Madrid tras levantar 6 Champions, un récord que comparte con el balcánico, Nacho Fernández, Toni Kroos y Paco Gento, 5 Mundiales de Clubes, 4 Ligas, 4 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España y 1 Copa Intercontinental.

Carvajal es carácter -cuarto jugador con más amarillas de la historia de la entidad (123)-, garra, inteligencia táctica, despliegue, mentalidad competitiva y, también, resiliencia, porque las lesiones han sido piedras en el camino del lateral durante toda su carrera. Primero, fueron los problemas musculares y después, una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo de la rodilla derecha, la famosa triada, una de las lesiones más graves en fútbol.

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Pero el lateral se levantó y demostró que quería seguir al máximo nivel. Sin embargo, la poca continuidad en la temporada 2024-2025 y la competencia con Trent Alexander-Arnold en la presente campaña, con el añadido de nuevos problemas físicos, no permitieron al lateral jugar apenas 22 encuentros en la 2025-2026, solo 10 de ellos como titular.

Carvajal puede presumir de 451 partidos -más de 35.000 minutos- con el Real Madrid, una cifra que solo han alcanzado, además del lateral, 20 futbolistas en toda la historia del club. El conjunto merengue pierde al jugador con más experiencia y encuentros de toda la plantilla actual y a su primer capitán, el último representante de una generación dorada.

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Con el lateral, repescado al año de haber sido traspasado al Bayer Leverkusen alemán por cinco temporadas, el Real Madrid levantó la 'Décima' y conquistó las tres Champions seguidas en 2016, 2017 y 2018, y también ganó la Copa de Europa de las remontadas en el Bernabéu, en 2022, y la 'Decimoquinta', en 2024, con gol del lateral español en la final ante el Borussia Dortmund.

Se fueron Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale, Carlos Casemiro, Marcelo, Raphael Varane, Isco Alarcón, Nacho Fernández, Karim Benzema y, los más recientes, Modric y Kroos, entre otros, y Carvajal era el último pilar de esa generación que conquistó Europa y que ahora busca a sus sucesores en un momento donde parece faltar un líder real en un vestuario agitado.

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ADIÓS A DAVID ALABA DEL BERNABÉU

Antes del emotivo homenaje a Carvajal, fue el turno de David Alaba. "Soy muy tímido, pero muchas gracias por todo. He disfrutado cinco años. Gracias por el cariño y el apoyo, gracias por los momentos difíciles por las lesiones, habéis estado siempre conmigo. Siempre os llevaré en el corazón", dijo en sus palabras hacia todo el estadio, que no se perdió su show con la silla como en la Champions de las remontadas de 2022.

Alaba ha jugado 131 partidos durante cinco temporadas en el Real Madrid y ha conquistado en ese tiempo 11 títulos: dos Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.