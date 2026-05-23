Congresista estadounidense Mario Díaz-Balart se reúne con embajador de Taiwán en Paraguay

Asunción, 23 may (EFE).- El republicano y miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. Mario Díaz Balart se reunió este sábado en Asunción con el embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, con quien conversó sobre las iniciativas conjuntas entre la isla y el país suramericano.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, la Embajada de Estados Unidos en Asunción informó que Díaz-Balart, quien encabeza una delegación de congresistas que visita Paraguay para reafirmar los lazos de amistad y alianza entre ambas naciones, conoció del embajador taiwanés los "avances en comercio y cooperación bilateral" entre Taipéi y Asunción.

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"EE.UU. valora y respalda plenamente la sólida y duradera relación entre Paraguay y Taiwán, una amistad basada en valores y principios democráticos compartidos", agregó la Embajada estadounidense en el mismo mensaje.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

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El Gobierno del presidente Santiado Peña ha defendido en múltiples ocasiones que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

En 2025, las exportaciones de carne bovina representaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay y Taiwán fue el tercer destino de estos envíos, con compras por 288,3 millones de dólares, según reportó en diciembre pasado la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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Así mismo, Taiwán y Paraguay concretaron en 2025 un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina del país suramericano, un paso que consolidó la alianza comercial entre ambos.

Actualmente, Taipéi tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe. EFE

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