Agencias

Míchel: "He fallado a mi gente"

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Girona, 23 may (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha confesado tras el descenso a LaLiga Hypermotion con el empate de este sábado contra el Elche (1-1) que tiene "un sentimiento de culpabilidad y responsabilidad" porque ha "fallado" a su "gente", "al club, a la afición y a la provincia".

"Nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Toca pasar una etapa jodida, difícil y dura porque no hemos solucionado este problema y no hemos conseguido el objetivo número uno del club", ha admitido.

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El entrenador rojiblanco ha reconocido una sensación "malísima" y de "frustración total" y "decepción" y "pena" y ha añadido que es "un vacío muy grande sentirse responsable de algo que hará daño a mucha gente".

Míchel ha explicado que aún no ha "asimilado" el "golpe" y que a pesar de que acaba contrato el 30 de junio no es el momento de hablar de su situación, sino de levantarse y empezar a caminar hacia el regreso a Primera.

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En este sentido ha reivindicado que el Girona se "merece" estar en LaLiga EA Sports y que este descenso supone "un paso atrás difícil de asimilar", después de unos años "increíbles" y de "crecimiento" para la entidad.

"Hemos estado hasta el final con la posibilidad de continuar en Primera. Un gol lo cambiaba todo y no hemos podido hacerlo", ha lamentado Míchel.

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EFE

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