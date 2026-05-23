Paz dice que extremará esfuerzos para el diálogo en Bolivia, pero "todo tiene un límite"

La Paz, 23 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este sábado que hará “todos los esfuerzos” para dialogar con los sectores sociales que protestan, aunque advirtió que “todo tiene un límite”, tras los enfrentamientos y disturbios durante un operativo para desbloquear una vía troncal en la zona andina del país, cortada por grupos que exigen su dimisión.

“Voy a extremar todos los esfuerzos desde el gabinete, desde el Gobierno para el diálogo, pero todo tiene un límite y eso dependerá mucho de estos días, de este fin de semana, donde se están generando una serie de encuentros", declaró Paz al canal argentino TN en una entrevista replicada en los medios locales.

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Agregó que espera que "la racionalidad, no la política, ni la actitud política de algunos, sino la racionalidad, sea lo que se imponga para generar la normalidad y empezar a gobernar".

Paz, que asumió el Gobierno hace seis meses, también explicó que los conflictos están centrados en la zona andina, en la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y Oruro porque es una ruta que permite el ingreso del combustible importado desde el Pacífico para la sede de Gobierno.

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"Estos son los tramos que están en conflicto. No está el resto del país en conflicto", sostuvo y afirmó que a veces se informa "como si el país estaría convulsionado", pero no es así, según dijo.

Sobre las posibilidades de declarar un estado de excepción, subrayó que aplicará todo lo que se "ampara bajo la Constitución" que, destacó, manda el respeto a la vida y el diálogo.

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"Eso es lo que estamos haciendo. Más adelante tomaremos las decisiones que haya que tomar", apuntó.

Respecto al operativo para abrir un "corredor humanitario", dijo que busca llevar alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, y se enfrenta a "grupos agresivos" con intereses políticos, aunque destacó que hay otros sectores con demandas legítimas que puede ser atendidas mediante el diálogo.

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El operativo militar y policial que intentó desbloquear la carretera troncal derivó en enfrentamientos violentos entre agentes y manifestantes en la ruta, vandalismo contra algunas instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta con los que diversos sectores piden la dimisión de Paz.

En varios tramos, los manifestantes intentaron rechazar el avance del convoy haciendo detonar cargas de dinamita y lanzando piedras con hondas contra los vehículos, destrozando los vidrios de varios de ellos, a lo que los agentes respondieron lanzando gases lacrimógenos, según mostraron los canales de televisión.

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Las protestas contra Paz están alentadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del gobernante.

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. EFE

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