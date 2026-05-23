Russell se reivindica con triunfo y 'pole' en Montreal

Madrid, 23 may (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el certamen, se reivindicó al ganar la prueba sprint antes de firmar la 'pole' en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; donde su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, acabó tercero la prueba corta y saldrá segundo, a su lado, desde la primera fila, en la carrera de este domingo.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), décimo y retirado en el sprint, respectivamente, arrancarán decimoquinto y decimonoveno este domingo, en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -decimocuarto en la carrera corta- afrontará desde la vigésima plaza y en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine), el mejor parado de los hispanoparlantes, buscará puntuar desde el décimo puesto en parrilla.

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Después de imponerse en el sprint -que el inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, acabó segundo, Russell, de 28 años, ganador hace uno en esta pista, firmó su novena 'pole' en la F1; la segunda del curso y la tercera en Montreal, después de arrebatarle la 'pole' en el último suspiro a su joven compañero, con el que tuvo un importante momento de tensión en la carrera corta.

Los McLaren, los que más se acercaron a Mercedes, saldrán desde la segunda fila este domingo, después de que el australiano Oscar Piastri repitiese en la calificación el cuarto puesto logrado en el sprint.

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Mercedes confirmó que es el equipo a batir y por la mañana añadió picante a la tercera prueba corta del año, en la que Russell se impuso por delante de su compatriota Norris (McLaren) -último campeón del mundo- y de Antonelli, con el que protagonizó el primer 'encontronazo' en pista.

Antonelli, con 19 años el líder más joven de toda la historia de la F1 -ganador de los tres últimos Grandes Premios-, protagonizó una dura pugna con Russell -casi nueve años mayor que él-, que acabó haciéndole perder la segunda posición en favor de Norris. El joven boloñés protestó contra su compañero a través de la radio, antes de que su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff, se lo recriminase, invitándole a discutir el asunto en futuras reuniones internas que, si duda, se mantendrán, ya que ninguno de los dos pilotos dio su brazo a torcer en la rueda de prensa posterior al sprint. Una prueba que Sainz acabó décimo y en la que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, sin posibilidades de puntuar con un Aston Martin deficiente, abandonó antes de su conclusión.

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Russell ganó, por delante de Lando y de su joven colega boloñés, el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá: a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros- que Colapinto acabó noveno; y 'Checo', decimocuarto.

Con su triunfo y, en espera del botín grande, que se reparte este domingo, el británico sumó ocho puntos y le recortó dos en la general a Antonelli, que ahora lidera con 106, dieciocho más que él.

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Piastri (McLaren) concluyó cuarto, por delante de los dos Ferrari: el del monegasco Charles Leclerc y el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto en meta.

También entraron en los puntos el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantuvo el séptimo puesto con el que afrontó la prueba corta; y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad (RB), octavo al final y que rebañó la última unidad en juego este sábado.

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Russell había firmado la 'pole' el viernes en la 'mini calificación' y salía primero, con Antonelli a su lado, en una prueba corta en la que los cuatro equipos grandes se ordenaron por parejas, con los McLaren de Norris -que salía tercero- y Piastri en la segunda fila. 'Calcando' los puestos que ocuparán en la formación de salida de este domingo.

Todos salieron con el neumático medio salvo Lindblad, que lo hizo con duros; y los tres que lo hicieron con gomas blandas: los dos Cadillac de 'Checo' y Valtteri Bottas; y el canadiene Lance Stroll, compañero de Alonso, que al igual que el finés, afrontó la carrera desde el pasillo de garajes.

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Los dos Mercedes aguantaron bien la salida, en la que Hamilton rebasó a Piastri y se colocó entre los dos McLaren; y en la que 'Checo' avanzó tres puestos. En la tercera de las 23 vueltas, Colapinto había ganado dos plazas; y Alonso, una.

En el sexto giro estalló la batalla de las flechas plateadas. Antonelli lanzó dos brutales ataques sobre su compañero, con dos 'paseos' del italiano, que en el segundo -el primero fue tras la primera variante- le hizo perder, tras irse largo en la octava de las 14 curvas, la segunda plaza en favor de Norris. Ofreciendo en directo y en 'abierto' el primer encontronazo serio entre los dos pilotos de Mercedes, gran dominadora del arranque del curso y que lidera el Mundial de constructores con 194 puntos, 77 más que Ferrari.

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En la novena, Norris se acercaba a Russell -cuando Colapinto era noveno, un puesto por delante de Sainz; 'Checo', duodécimo; y Alonso, decimoséptimo-, pero los puestos del podio no se modificaron hasta el banderazo final, después del cuál es muy posible que en el seno de la escudería alemana se hayan precisado las instrucciones internas, que hasta la fecha permitían libertad en pista, siempre y cuando no se toquen ambos coches.

Sin posibilidades de puntuar, Alonso paró a cambiar neumáticos, para probar cosas con miras al resto del fin de semana; e instaló duros; justo antes de que Aston Martin decidiese retirar su monoplaza, sin que siquiera regresase a pista.

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Hamilton, que rodaba cuarto, se vio superado por Piastri en la 'chicane' de entrada al 'muro de los campeones' y, en su defensa, perdió otra plaza, en favor de su compañero, Leclerc. Antes de acabar sexto.

'Checo' cruzó undécimo la meta, pero los comisarios lo penalizaron con diez segundos "por forzar la salida de pista de otro piloto" y el mexicano se inscribió decimocuarto en la clasificación del sprint, disputado horas antes de la calificación para la carrera de este domingo; prevista a 70 vueltas y un recorrido de 305,2 kilómetros. Presumíblemente, bajo la lluvia. Y en la que Sir Lewis saldrá quinto, al lado de 'Mad Max', desde la tercera fila.

Alonso y 'Checo' cayeron en la Q1, que Antonelli dominó con 123 milésimas sobre Norris, Como mal menor, ambos calificaron por delante de sus respectivos compañeros, el canadiense Lance Stroll y el finlandés Valtteri Bottas, que arrancarán desde la última fila este domingo.

Sainz quedó eliminado en la segunda -su compañero, el tailandés Alex Albon, había caído en la Q1-, en la que francés Isack Hadjar (Red Bull) -séptimo en parrilla, un puesto por delante de Leclerc- marcó el mejor tiempo, con 66 milésimas de ventaja sobre Hamilton.

Colapinto, que en Miami (EEUU) firmó su mejor resultado en la F1 al acabar séptimo, mantuvo la buena racha y pasó a la Q3 con el décimo tiempo, que repitió en el acto decisivo, en el que Russell se reivindicó 'birlándole' el primer puesto en parrilla, en su último intento, a su precoz compañero de equipo.

Adrián R. Huber