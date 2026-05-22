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Una persona muere en Marbella en una colisión en la A7 con un vehículo en sentido contrario implicado

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Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras colisionar dos vehículos en la A-7 en Marbella (Málaga), uno de los cuales circulaba en sentido contrario, según han indicado los ciudadanos que llamaron al teléfono de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La primera alerta sobre este suceso se produjo pasadas las 22,20 horas de este pasado jueves y el ciudadano que llamó indicaba que había un vehículo que circulaba por la A-7 en sentido contrario y poco después se gestionó otra llamada en la que se indicaba que se había producido una colisión frontal en la que había personas heridas y atrapadas.

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Para la asistencia inmediata, al lugar de los hechos, concretamente en el kilómetro 1044 de dicha carretera, en sentido San Pedro, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 --que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI--, a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de bomberos han sido los encargados de confirmar al 1-1-2 que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en este siniestro.

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