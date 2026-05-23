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Russell gana el sprint de Montreal por delante de Norris y Antonelli

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell ganó el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá: a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) y del otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó noveno; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimocuarto, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue décimo y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó. EFE

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