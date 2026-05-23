Riquelme: "No es una candidatura en contra de nadie, sino a favor del Real Madrid"

Madrid, 23 may (EFE).- Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, entregó este sábado la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid y, a la espera de que la junta electoral la admite o rechace, aseguró que encabeza un proyecto "tremendamente ilusionante y serio" que no va "en contra de nadie", sino a favor de la entidad.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy y puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", dijo a la prensa a su salida de las oficinas club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

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En una declaración sin preguntas, el empresario alicantino pidió a los socios una oportunidad y les pidió "que no tengan miedo". "Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo", añadió Riquelme, para quien lo importante será "tener la mirada en el socio", para lo que contará con "muchos proyectos que les va a encantar".

Enrique Riquelme que queda a la espera de que la junta electoral, en las próximas 24 horas, admita o rechace su candidatura en base a la documentación y los estatutos sociales y normas electorales del club.

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En caso de admisión, como ya ocurrió durante la mañana de este sábado con la liderada por el actual presidente, Florentino Pérez, se iniciará la campaña electoral, ya con una fecha fijada para las elecciones, con un margen estimado de 15 días.

Madrid, 23 may (EFE).- Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, entregó este sábado la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, que tendrá que ser aprobada por la junta electoral para continuar con el proceso.

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El empresario alicantino acudió a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas pasadas las 17.30 horas CET (-2 GMT) del último día para presentar dichos documentos, dos días después de mostrar por carta su disposición de presentarse a las elecciones.

Tras esto, será la junta electoral la que dictamine, en base a los estatutos sociales del Real Madrid y las normas electorales, si la documentación cumple o no los requisitos para ser candidato a la presidencia del club. Un proceso de análisis que durará, como mucho, 24 horas.

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En caso de admisión, como ya ocurrió durante la mañana de este sábado con la liderada por el actual presidente, Florentino Pérez, se iniciará la campaña electoral y se fijará una fecha para las elecciones, con un margen estimado de 15 días.

Si esto ocurre serían las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid desde 2006, en las que Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos sobre Juan Palacios, ya que desde el inicio de la segunda etapa de Florentino Pérez, en 2009, no ha concurrido otro candidato.

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