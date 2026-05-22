Rutte anima a Europa a sumarse a la "próxima fase" del operativo de EE. UU. en Irán

Helsingborg (Suecia), 22 de mayo (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alabó este viernes el apoyo logístico que numerosos países europeos han prestado a Estados Unidos durante su contienda con Irán, al tiempo que animó a una mayor implicación aliada en la "próxima fase" del operativo estadounidense en la región.

"Los europeos han escuchado el mensaje en lo que respecta, por ejemplo, a las bases europeas, y estos son compromisos bilaterales de esos países para que Estados Unidos lleve a cabo operaciones en otras partes del mundo", aseguró Rutte en declaraciones a los medios antes de la segunda jornada de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la organización transatlántica, que se celebra desde el jueves en la ciudad sueca de Helsingborg (suroeste).

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Rutte, que visitó Washington a principios de abril, reconoció percibir "la decepción" de Estados Unidos, aunque celebró que numerosos países europeos, entre ellos Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, hayan puesto sus bases al servicio de los estadounidenses en su campaña contra Irán.

"Están haciendo lo que Estados Unidos podía esperar en virtud de sus compromisos bilaterales", subrayó el secretario general, quien destacó igualmente que varios aliados han preposicionado "algunos de sus buques y otro equipamiento clave cerca del teatro de operaciones".

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Rutte evitó mencionar a España, que en marzo se negó a que Estados Unidos utilizara sus bases de Rota y Morón para brindar apoyo logístico al conflicto.

El jefe de la Alianza animó a que más países se involucren en esa próxima fase del operativo, de manera que en Europa "podamos ser de la máxima utilidad junto a Estados Unidos para contribuir a garantizar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, que continúa "bloqueado" y con la libre circulación marítima "seriamente amenazada".

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Por su parte, la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, señaló al inicio de la reunión que su país está centrado en apoyar a los países del Golfo y en garantizar la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional en el estrecho de Ormuz.

“Canadá está colaborando muy estrechamente con la coalición entre el Reino Unido y Francia y, una vez que se alcance un alto el fuego permanente, estaremos dispuestos a aportar todo el apoyo posible en materia de experiencia en desminado y otras capacidades cibernéticas y logísticas”, indicó.

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"Sé que (en EE. UU.) se han sentido decepcionados, pero también es cierto que no fuimos consultados previamente", dijo a su vez la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard.

"No obstante, ahora miramos hacia adelante, y en la próxima fase estaremos encantados de contribuir a garantizar la libertad de navegación en el estrecho, lo que también responde al interés de Suecia", apostilló Stenergard, cuyo país entró en la alianza transatlántica hace dos años y hoy hospeda la reunión. EFE

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