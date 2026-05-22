Las acciones de Puig caen más de un 13% tras naufragar la negociación con Estée Lauder para su fusión

Las acciones de Puig se desplomaban más de un 13% en la apertura de la Bolsa este viernes tras conocerse ayer, a cierre de mercado, que la firma catalana y Estée Lauder habían decidido poner fin a las conversaciones que mantenían para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

En concreto, los títulos de Puig, caían un 13,55% en torno a las 9.30 horas, hasta los 15,25 euros, siendo el valor que más perdía del selectivo Ibex 35. No obstante, en los primeros instantes de la apertura, los títulos de Puig sólo bajaban un 0,23%.

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Respecto, al fin de las negociaciones con la estadounidense Estée Lauder, la empresa española aseguraba en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta decisión "no altera su hoja de ruta estratégica".

Puig confirmó que mantenía conversaciones con The Estée Lauder Companies el pasado 23 de marzo en relación a una posible combinación de los negocios de ambos grupos.

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El grupo catalán afirmaba que, tras el fin de las negociaciones, se mantiene enfocado en la ejecución de su estrategia y "en continuar impulsando el crecimiento rentable en el conjunto de su cartera de marcas".

El consejero delegado de la compañía, Jose Manuel Albesa, expresaba que las conversaciones mantenidas con Estée Lauder han sido "enriquecedoras", al tiempo que destacaba que Puig cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento, por encima del mercado de la belleza 'premium'.

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"Seguimos plenamente enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y en impulsar un crecimiento rentable, velando en todo momento por los intereses de todos nuestros 'stakeholders'", manifestaba en el comunicado.