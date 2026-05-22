Francia destinará 1.550 millones de euros más al desarrollo cuántico y los semiconductores

París, 22 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunciará este viernes una inversión adicional de 1.550 millones de euros para reforzar las industrias estratégicas del cálculo cuántico y los semiconductores, en un intento de integrar ese esfuerzo en una estrategia europea "más ofensiva" en materia tecnológica, informó el Elíseo.

Macron hará este anuncio, que se produce en un momento de creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, durante una visita al 'Muy Gran Centro de Cálculo' del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA), en Bruyères-le-Châtel, al sur de París, donde clausurará un foro europeo dedicado a la potencia de cálculo, las ciencias cuánticas y los semiconductores.

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Del total que anunciará Macron, 1.000 millones de euros se destinarán al plan nacional cuántico a través del programa de inversiones France 2030, con el objetivo de responder a la "aceleración" de Estados Unidos y China en estas tecnologías consideradas críticas, dijeron fuentes del Elíseo.

Asimismo, Francia comprometerá 550 millones de euros para un futuro programa europeo de semiconductores, esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica europea, añadieron las fuentes, que precisaron que estos fondos también procederán del plan France 2030.

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Las nuevas inversiones se suman al plan cuántico lanzado entre 2021 y 2025, dotado inicialmente con 1.800 millones de euros y reforzado en 2024 con otros 500 millones destinados especialmente al sector de defensa.

En cuanto a los semiconductores, complementan la estrategia nacional francesa iniciada en 2022 con una financiación global de 5.500 millones de euros.

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Acompañado de varios ministros, entre ellos los de Economía, Defensa, Investigación, Industria, Inteligencia Artificial y Asuntos Europeos, Macron recorrerá durante su visita las instalaciones del ordenador cuántico fotónico 'Lucy', uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de Francia y Europa en computación cuántica.

Las fuentes del Elíseo señalaron que Francia busca integrar este esfuerzo en una estrategia europea "más ofensiva" en materia tecnológica. "La magnitud necesaria es verdaderamente la de Europa", dijeron, y defendieron, en este sentido, una mayor ambición presupuestaria comunitaria para el periodo 2028-2034.

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Macron volverá a abogar por la creación de un empréstito europeo destinado a investigación e innovación en tecnologías críticas, una propuesta que hasta ahora ha encontrado reticencias entre varios socios europeos, especialmente Alemania.

El presidente francés también pedirá a organismos como el CEA, el CNRS y el INRIA formar una coalición europea de investigación y tecnología junto con sus homólogos continentales, con el objetivo de reforzar la soberanía industrial y científica de la Unión Europea.

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La estrategia impulsada por París insiste además en la "preferencia europea" y aboga por ello por que las compras públicas prioricen tecnologías desarrolladas en el continente, concluyeron las fuentes, al incidir en que esta iniciativa forma parte de la agenda de Macron para reforzar la autonomía estratégica europea durante el último tramo de su mandato, que termina en 2027. EFE